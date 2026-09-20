La última foto que Federico Aramburú le mandó a su esposa y cómo se enteró de su muerte

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu sumó este viernes uno de los testimonios más conmovedores desde el inicio del debate. María, la viuda del exjugador de Los Pumas , declaró ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones de París y reconstruyó las últimas horas de vida del rugbier argentino, asesinado el 19 de marzo de 2022.

Aramburú tenía 42 años cuando fue atacado a tiros en el centro de París luego de una pelea dentro de un bar. Por el crimen son juzgados Loïk Le Priol y Romain Bouvier , señalados como los principales acusados del homicidio.

El exrugbier había integrado el seleccionado argentino que consiguió la histórica medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007 . Tras retirarse del deporte profesional, había desarrollado distintos proyectos laborales y, en el momento de su muerte, estaba al frente de la agencia Esprit Basque .

Durante su declaración, María recordó cuál fue el último mensaje que recibió de Federico. El exjugador le había enviado una fotografía en la que aparecía con un puño en alto y la palabra “Vamos”.

La imagen estaba relacionada con un importante logro profesional. Su empresa había conseguido un acuerdo con los patrocinadores del Mundial de Rugby 2023 para participar del evento, un proyecto que representaba uno de los primeros grandes negocios de Aramburu después de su carrera como jugador.

El logro había sido motivo de celebración para el exrugbier, que aquella noche del 18 de marzo de 2022 salió a festejar junto a su amigo y socio Shaun Hegarty en París.

Shaun Hegarty, amigo de Federico. EFE

Horas después, ambos protagonizaron una pelea con los acusados dentro de un bar. El enfrentamiento continuó en el exterior y terminó con el ataque a tiros contra Aramburu.

Cómo María se enteró de la muerte de Federico Aramburu

Ante el tribunal, la viuda también relató el momento en el que recibió la noticia de que Federico había sido asesinado. Según contó, una amiga fue a verla y le explicó que había ocurrido una pelea que había “terminado mal”. María entonces preguntó directamente si Federico seguía con vida. La respuesta fue un gesto. Su amiga negó con la cabeza.

El recuerdo provocó una fuerte conmoción en la sala. María declaró entre lágrimas y expresó: “Tantas cosas me impactan, me ponen a prueba”.

María, exmujer de Federico EFE

Durante su testimonio, la viuda también buscó alejar la imagen de Aramburu de cualquier representación extraordinaria y habló del hombre detrás del deportista reconocido internacionalmente. “Fede no era un héroe. Era un hombre normal y sano”, sostuvo.

El juicio continúa en París con Le Priol y Bouvier como principales acusados por el asesinato del exintegrante de Los Pumas, un crimen que conmocionó al rugby argentino y francés.