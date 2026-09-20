Cómo funcionará la salud pública en Mendoza este lunes por el Día de la Sanidad

El asueto modificará el esquema habitual de la salud pública en Mendoza y habrá servicios que no funcionarán durante la jornada.

Por el Día de la Sanidad, la salud pública en Mendoza funcionará con un esquema reducido.

Este lunes 21 de septiembre la atención en la salud pública de Mendoza funcionará con un esquema especial debido al asueto dispuesto por el Día de la Sanidad. De ese modo, los hospitales públicos mantendrán guardias de 24 horas y los servicios críticos permanecerán operativos, mientras que se suspenderán las prestaciones programadas.

En el marco del esquema informado desde el Gobierno provincial, en los hospitales no se atenderán consultas en consultorios externos ni se realizarán estudios o prácticas médicas que hayan sido previstas con anterioridad. La atención quedará concentrada en las guardias y en aquellos servicios considerados críticos.

Los hospitales públicos mantendrán la atención en las guardias. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo funcionarán los centros de salud Los centros de salud de toda la provincia tampoco tendrán su modalidad habitual de atención ambulatoria y no otorgarán turnos programados durante la jornada del lunes.

La excepción estará dada por los establecimientos cabecera y aquellos que cuentan con guardia permanente. Estos centros permanecerán abiertos, pero estarán destinados exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias médicas.

De esta manera, las personas que necesiten atención durante el asueto deberán recurrir a los establecimientos que mantengan habilitada la modalidad de guardia.