Los radares meteorológicos ya prevén cuándo volverá el viento Zonda

Tras una jornada marcada por el viento, el pronóstico anticipa que el Zonda volverá a sentirse esta semana en Mendoza y provocará un fuerte ascenso térmico.

El Zonda volverá a Mendoza durante el jueves y podría sentirse tanto en precordillera como en sectores del llano.

Mendoza amaneció este lunes con las secuelas del viento del domingo: hojas en veredas, ramas caídas y muchas personas con alergias típicas del Zonda. A esto se sumó un marcado descenso de la temperatura respecto de la jornada anterior.

Sin embargo, la pausa durará poco. El pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa que el Zonda volverá a Mendoza durante esta misma semana, acompañado por una fuerte suba de la temperatura.

Cuándo vuelve el Zonda a Mendoza El día señalado es el jueves 24 de septiembre. Para esa jornada se espera cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y presencia de viento Zonda en la precordillera y sectores del llano, por lo que el fenómeno podría volver a sentirse en el Gran Mendoza.

La temperatura también dará un salto importante. La máxima prevista alcanzará los 31°, mientras que la mínima rondará los 10°, convirtiendo al jueves en una de las jornadas más calurosas de la semana.

Después del Zonda, el viernes ingresarán vientos del sur y la temperatura máxima bajará hasta los 25°. Rodrigo D'Angelo / MDZ Antes de la llegada del Zonda, las temperaturas irán subiendo progresivamente. Para el martes se espera una máxima de 23° y una mínima de 7°, mientras que el miércoles el termómetro podría alcanzar los 26°, con una mínima de 9°.