Todo lo que tenés que saber de la Feria del Libro en Mendoza: cuándo y dónde será

La Feria del Libro se instalará en el Le Parc, pero también recorrerá diferentes departamentos de Mendoza.

Consolidada desde hace tiempo como un espacio de encuentro cultural y literario, la Feria del Libro tendrá una nueva edición del 1 al 11 de octubre con el Espacio Cultural Julio Le Parc como sede principal, aunque el evento se trasladará por toda la provincia con actividades en diferentes departamentos.

En una edición dedicada a la literatura infantil y juvenil, la Feria del Libro promueve no solo la producción editorial, sino también como un espacio de fomento al acceso a las letras en toda la provincia de Mendoza.

Entre los escritores destacados se presentarán Flor Sichel, César González, REP, El Bruno, Freddy Vivas, Viviana Rivero, Santiago Speranza, Hernán Casciari, Dolores Reyes, Nina Ferrari, Bárbara Di Rocco, Martín Kohan, Rocambole, Mariano Echenique, Claudina Kutnowski, Felipe Pigna y Agustina Bazterrica.

En esta edición, la Feria del Libro estará dedicada a la literatura infantil y juvenil. Cultura Mendoza Además, en las salas del Le Parc habrá artistas de la talla de Víctor Heredia, Fernando Cabrera y Juan Quintero, Jairo, Laura Azcurra y Eduardo Guajardo, entre otros. Se sucederán además más de 200 presentaciones de libros de autores locales que llegaron por la convocatoria lanzada por la Subsecretaría de Cultura.

La Feria del Libro recorre los departamentos El evento tendrá un carácter federal, ya que además de contar con el Espacio Cultural Julio Le Parc como sede principal, también habrá actividades en diferentes departamentos de la provincia de Mendoza.