Alzheimer: la campaña que busca que Google Calendar no olvide una fecha clave

En el Día Mundial del Alzheimer, ALMA lanzó #NoOlvidesRecordar para pedir que el 21 de septiembre sea incluido en Google Calendar.

¿Por qué el Día Mundial del Alzheimer no está en uno de los calendarios que usamos todos los días?

Hay algo paradójico en el Alzheimer: mientras una de sus principales manifestaciones es el olvido, quienes acompañan a las personas que viven con la enfermedad hacen enormes esfuerzos para mantener vivos sus recuerdos.

Ahora, una organización decidió llevar esa paradoja a un lugar cotidiano: el calendario. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, A.L.M.A —la organización que acompaña a personas con Alzheimer y a sus familias— lanzó #NoOlvidesRecordar, una iniciativa que busca que esta fecha sea incorporada oficialmente al calendario global de Google. La pregunta que dispara la acción es sencilla: si necesitamos fechas para recordar aquello que no queremos olvidar, ¿por qué el Día Mundial del Alzheimer no está en uno de los calendarios que usamos todos los días?

Una organización decidió llevar esa paradoja a un lugar cotidiano: el calendario. Archivo. La propuesta apunta a que el 21 de septiembre deje de ser una fecha que algunas personas conocen por ser el comienzo de la primavera o el día del estudiante, y pase a formar parte de los recordatorios cotidianos de millones de usuarios alrededor del mundo, como el Día Mundial del Alzheimer.

Una enfermedad que afecta a toda la familia Hablar de Alzheimer es hablar mucho más que de pérdida de memoria. Es hablar de personas que comienzan a necesitar ayuda para realizar actividades que antes hacían solas. De hijos que se convierten en cuidadores. De parejas que deben aprender una nueva manera de acompañarse. De nietos que buscan preservar historias familiares. Y también de quienes cuidan, acompañan y sostienen emocionalmente a una persona con Alzheimer durante años. Por eso, para A.L.M.A, generar conciencia no significa solamente hablar de la enfermedad. También implica hacer visible a todo el entorno que la acompaña.

En ese contexto nació #NoOlvidesRecordar La iniciativa, desarrollada junto a la agencia paraguaya Oniria\TBWA, utiliza una herramienta tan simple y cotidiana como Google Calendar para plantear una reflexión: hay recuerdos que pueden perderse, pero hay causas que no deberíamos permitir que se olviden.