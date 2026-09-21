Ingeniería sismorresistente: qué pasa con los vidrios y las aberturas durante un sismo

Los vidrios y las aberturas forman parte de los elementos de una vivienda que requieren especial atención frente a un sismo. El ingeniero civil Santiago Meringer, de Aberturas Meringer, explicó en El Cruce por la 105.5 FM MDZ Radio qué tipos de vidrios existen, cómo pueden comportarse ante un movimiento y qué aspectos deben considerarse para reducir riesgos.

“En los terremotos, en los sismos, el movimiento es totalmente aleatorio y en el diseño sismo resistente, nosotros los ingenieros no diseñamos para que las cosas no se rompan, sino para que cuando se rompan generen el menor daño posible y preserven la vida de las personas”, explicó Meringer.

En ese sentido, señaló que conocer qué vidrio está instalado en una vivienda permite anticipar qué puede ocurrir ante una rotura. “Básicamente hay tres tipos de vidrio. Tenemos el vidrio común o el crudo que es el que cuando se rompe se fragmenta en grandes pedazos con bordes filosos. Ese es el principal que tenemos que evitar y es el que probablemente la mayoría tenga en su casa”.

También describió las características de los otros dos tipos . “Después tenemos los vidrios laminados que son un sandwich, imagínense un sandwich de vidrios unido por un polímero en el medio. Esto hace que cuando se rompa el vidrio, los fragmentos quedan agarrados a este polímero”.

Sobre los templados, detalló que “son por ejemplo los vidrios de los autos, son vidrios templados, que cuando se rompen se rompen en fragmentos pero de muy pequeño tamaño minimizando el riesgo por corte y demás. Estos son los tres grandes grupos”.

Meringer remarcó además que no necesariamente todos los vidrios de una vivienda deben ser laminados. “Por lo general son las vías de escape”, indicó al explicar dónde resulta especialmente importante contar con este tipo de material.

La fijación de las aberturas también es clave

El ingeniero señaló que la seguridad no depende únicamente del vidrio. “Tanto a nivel nacional como de la provincia hay regulaciones en el código, el apartado y el título, o partes de la construcción, en donde tanto el proveedor como el profesional a cargo de la construcción tienen que tener presente para decir, che, ¿qué vidrio tendría que colocar? ¿Cuáles son las condiciones de fijación?”

En ese punto, planteó que una abertura también puede representar un riesgo si no está correctamente instalada. “Porque ahora estamos hablando del vidrio, pero ¿qué pasa si tengo un vidrio laminado, pero la abertura estaba mal fijada y el terremoto hizo que se caiga toda la abertura con el marco de aluminio y todo?”

Por eso, sostuvo que “hay una serie de condiciones, de fijaciones, de la calidad del hormigón que tengo que tener que se tienen que cumplir, especialmente en edificaciones como esta, que es un edificio donde hay mucha gente”.

Finalmente, explicó que el comportamiento de las aberturas también está relacionado con la posibilidad de acompañar los movimientos. “En el zonda y en el sismo interfieren dos variables físicas muy importantes que son movimientos dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que no es una carga estática que se aplica, sino que tiene momentos de flujo, movimientos aleatorios”.

En consecuencia, destacó que “también es importante la junta de dilatación, el movimiento, que sí tienen que tener la abertura para acompañar el movimiento del vidrio”.