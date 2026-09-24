Para qué sirve y por qué recomiendan colocar cubos de hielo en la lengua de suegra

La popular planta de lengua de suegra, conocida por su resistencia, se beneficia de un riego con cubos de hielo que modera la humedad.

Conocida por su resistencia y su popularidad la lengua de suegra, es una planta que generalmente suele morir con mayor frecuencia por exceso de atención que por abandono. Su mayor enemigo es el exceso de riego..

Para evitar el encharcamiento que suele provocar el uso de regaderas, entre los aficionados a las plantas ha ganado terreno un truco casero: colocar cubos de hielo directamente sobre el sustrato.

¿Cómo funciona la hidratación por deshielo en la lengua de suegra? La clave de este método radica en el ritmo de fusión. A medida que el hielo se liquida gradualmente, aporta agua mediante un goteo constante y controlado que la tierra logra absorber de manera uniforme.

El encharcamiento es el enemigo de la lengua de suegra. Shutterstock Este proceso ofrece ventajas concretas porque al evitar acumulaciones repentinas de agua en la base de la maceta, se reduce el riesgo de que las raíces se ahoguen o se pudran.

Además, en jornadas veraniegas o ambientes con calefacción muy seca, ayuda a mantener la tierra fresca sin necesidad de saturarla. También permite que las raíces asimilen únicamente la cantidad de humedad que necesitan.