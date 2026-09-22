Si tu lengua de suegra tiene hojas amarillas, probá este sencillo truco con canela

El amarillamiento de las hojas en la lengua de suegra, común por exceso de riego, puede combatirse con un sencillo fungicida casero a base de canela.

La Sansevieria o lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y utilizadas para decorar. Sus hojas puntiagudas y alargadas renuevan el aspecto de cualquier ambiente sin entrar en obra y es perfecta para quienes están introduciéndose en el mundo de la jardinería.

Sin embargo, la Sansevieria es propensa a la aparición de hongos y la pudrición de raíces debido a la humedad. El exceso de agua provoca hojas amarillas, blandas o deterioradas, que puede controlarse espolvoreando un ingrediente de cocina capaz de retener la humedad: la canela.

Sus propiedades antifúngicas no la convierten en una solución mágica y tampoco debe utilizarse como un sustituto de un tratamiento específico. En las lenguas de suegra con problemas graves es importante identificar la causa, revisar las raíces, mejorar el drenaje y consultar con un especialista si el problema persiste.

Usá la canela para reducir la humedad y combatir los hongos. Shutterstock Cómo usar la canela en la lengua de suegra Primero tenés que retirar las hojas secas para limpiar el sustrato. Después esparcí una cantidad pequeña de canela molida sobre el sustrato para mantener la zona seca y reducir las condiciones favorables para la proliferación de hongos. No se recomienda cubrir la tierra con una capa gruesa, ya que todo el polvo no será aprovechado.