Milei denunció espionaje ruso en Argentina y planteó vínculos de Moscú con Brasil

El presidente Javier Milei denunció que Rusia mantiene actividad de inteligencia y espionaje en América Latina, afirmando que la Argentina fue blanco de operaciones y campañas de noticias falsas orquestadas para desestabilizar gobiernos liberales.

“Los sistemas de inteligencia rusos y los espías rusos están en todas partes en nuestra región, en América Latina”, sostuvo Milei durante una entrevista con el periodista Darius Rochebin, de LCI.

El mandatario aseguró que la Argentina fue “blanco de operaciones de inteligencia, de espionaje” y agregó que el país sufrió campañas de “fake news” que, según afirmó, buscaban “desestabilizar a los gobiernos liberales”.

El presidente Javier Milei justificó así su respaldo a Ucrania desde el inicio de su gestión: “Desde el primer día decidí dar mi apoyo a Zelenski y a la causa de Ucrania”, recordó, al tiempo que señaló que Rusia invadió ese país.

Milei vinculó además a Rusia con Irán y repasó las relaciones que ese país mantiene en la región: “Aquí tenían socios como Cuba y Venezuela. Y habría que ver cuáles son los vínculos de Rusia con Brasil”, expresó.

Preguntado directamente sobre si considera que Rusia está actuando actualmente en su contra, respondió: “Sí, evidentemente, por supuesto”.

“Continúan siempre buscando imponer sus ideas. Y me declararon su enemigo porque apoyé a Ucrania”, agregó.

El jefe de Estado sostuvo, además, que esa actividad se registra “en todas partes donde avanzan las ideas de la libertad” y afirmó que “el socialismo está muy bien organizado a escala internacional”.