Milei partió rumbo a los EEUU con una cargada agenda que incluye la ONU, contactos con la administración Trump y empresarios

Milei partió rumbo a Estados Unidos este lunes por la noche para una cargada agenda oficial y académica en Nueva York, que incluye su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario expondrá en el foro internacional este miércoles. Está en agenda también un encuentro del Presidente y el canciller Pablo Quirno con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el principal funcionario de la gestión de Donald Trump en política exterior, aunque aún no se había confirmado el día y horario.

La actividad del jefe de Estado comenzará el martes a las 16:00 (hora argentina), cuando disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”.

La actividad del jefe de Estado comenzará el martes a las 16:00 (hora argentina), cuando disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”.

Más tarde, a las 19:00, mantendrá un cara a cara de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal.

Además, es director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado, y preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

En esa misma jornada, Milei estará con el reconocido economista estadounidense Xavier Salai Martín, a las 20:30.

El discurso ante la ONU

El punto central de la gira internacional tendrá lugar el miércoles a las 12:00, cuando el jefe de Estado brindará su discurso ante el Debate General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa en torno a la causa Malvinas que se reavivó semanas atrás.

Por la tarde, a las 16:00, expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

A las 18:00, Milei mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

Agenda empresarial y económica

En tanto, el jueves a las 13:00, el mandatario disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

La partida del vuelo de regreso hacia la Argentina está programada para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.