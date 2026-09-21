Milei a la televisión francesa: "Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática. Nada de guerra"

El presidente Javier Milei afirmó que su Gobierno busca recuperar las islas Malvinas por la vía diplomática y descartó terminantemente una salida bélica para resolver la disputa de soberanía, expresando: "Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática, nada de guerra".

El mandatario sostuvo que “las Malvinas son argentinas” y fundamentó el reclamo en razones “históricas, técnicas y geográficas”.

En ese sentido, consideró que el Reino Unido, ante los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa, “debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino”.

Milei explicó que el Gobierno trabaja en “una política de Estado sobre las Malvinas” y aseguró que ya reunió apoyos para avanzar con el reclamo diplomático.

Además, vinculó esa estrategia con el posicionamiento internacional de la Argentina y con la alianza estratégica que su administración mantiene con Estados Unidos e Israel.

Al ser consultado específicamente sobre una eventual guerra para recuperar el archipiélago, el Presidente reiteró que esa posibilidad no está contemplada y precisó que el reclamo comprende “las islas Malvinas, las Georgias del Sur, las islas Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

La diplomacia como vía para recuperar las Islas

El reclamo argentino sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes se enfoca en la vía diplomática, tal como expresó el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, descartando cualquier posibilidad de conflicto bélico.