Lengua de suegra: la época en que puede aparecer su flor inesperada

La mayoría de las personas reconoce a la lengua de suegra por sus hojas altas y firmes. Por eso, encontrar una vara de flores entre ellas puede causar sorpresa. La planta sí florece, aunque rara vez lo hace dentro de una casa. Y la pregunta más habitual —en qué época sucede— no tiene una fecha única para todos los ejemplares.

La especie, llamada Dracaena trifasciata y también conocida como Sansevieria trifasciata, produce grupos de flores pequeñas, claras y a veces perfumadas. La Royal Horticultural Society señala que pueden aparecer en verano u otoño. La Universidad Estatal de Carolina del Norte menciona la primavera en su ficha botánica, pero también advierte que la floración es infrecuente en plantas de interior. Las referencias describen condiciones de cultivo diferentes; trasladar esos meses como una regla fija para una maceta en Argentina sería impreciso.

Entonces, ¿cuándo puede florecer en casa? La respuesta más útil es observar la planta, no marcar una semana del calendario. En interiores, donde la luz, la temperatura y el riego dependen del lugar que ocupa la maceta, puede pasar años sin dar flores. Eso no indica necesariamente un problema. Su atractivo habitual está en las hojas, y una planta puede mantenerse sana sin desarrollar una vara floral. La experiencia de la especialista en horticultura Rhonda Ferree, difundida por la Universidad de Illinois, apunta a otro factor: por lo general, florecen los ejemplares maduros.

Cuando ocurre, la flor no aparece en la punta de una hoja. La planta desarrolla una vara que sobresale entre el follaje y reúne pequeñas flores de tonos blancos, crema o verdosos. Algunas desprenden aroma. Esa forma permite distinguir la floración de un brote de hojas nuevas. No todas las variedades muestran exactamente el mismo aspecto, pero la presencia de una vara con varios botones es la señal para seguir su desarrollo. La aparición de flores tampoco exige cambiar de inmediato los cuidados que venían funcionando.

Qué cuidados favorecen una planta sana La lengua de suegra tolera lugares con poca luz, pero eso no significa que deba permanecer en un rincón oscuro. La Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda un espacio con algo de luz solar durante el día, además de un sustrato con buen drenaje. El riego requiere atención: conviene dejar secar la tierra entre aplicaciones, porque el exceso de agua puede pudrir las raíces. Mantener esas condiciones ayuda al crecimiento del ejemplar, aunque no garantiza que vaya a florecer.