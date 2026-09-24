El significado detrás de la cinta violeta en la lengua de suegra: mito y tradición

Atar un lazo o cinta de color violeta a la lengua de suegra se ha transformado en una tendencia recurrente dentro de la decoración y el esoterismo del hogar. Quienes adoptan esta costumbre la consideran una suerte de amuleto orientado a reforzar el bienestar.

Aunque carece de todo sustento científico, este hábito goza de gran aceptación en redes sociales y en la cultura popular como un símbolo de protección.

Dentro del imaginario popular, el tono violeta se vincula con la espiritualidad y la capacidad de transformar intenciones negativas en positivas, actuando como un supuesto filtro de tensiones o envidias.

Además, se acostumbra ubicar la planta con el lazo cerca de los accesos principales , como puertas de entrada, recibidores, ventanas o balcones, para simbolizar un escudo protector de cara al exterior.

Desde el plano místico, la estructura vertical y resistente de la Sansevieria se integra bien en salas de estar u oficinas, donde la cinta suma un toque cromático distintivo.

Recomendaciones para no dañar la planta

Se recomienda sujetar la cinta alrededor de una de las hojas principales, idealmente cerca de la base, asegurándose de no apretar demasiado para no cortar ni estrangular el tejido vegetal.

Elegir cintas de tela de textura suave y evita alambres, hilos finos o plásticos rígidos que puedan lastimar la superficie de la hoja.