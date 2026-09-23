Qué ver en Netflix: el thriller de 4 capítulos basado en un caso real

Un misterio basado en hechos reales, con solo cuatro capítulos, se encuentra en Netflix para atrapar a los amantes del género thriller.

Netflix tiene en su catálogo opciones de producciones para todos los gustos, pero para aquellas personas que desean cortar la semana con una historia corta y un thriller intenso, "Una madre perfecta" (Une mère parfaite) se posiciona como la opción ideal.

Se trata de una miniserie francesa que llegó a la plataforma de streaming en 2022, cuenta con apenas cuatro episodios y, desde el momento de su estreno, se convirtió en un éxito rotundo. Un detalle que vuelve aún más cruda a esta ficción es que está basada en la novela homónima de la autora estadounidense Nina Darnton, quien a su vez se inspiró libremente en uno de los casos policiales reales más mediáticos de las últimas décadas: el de Amanda Knox, la joven estudiante acusada de asesinato en Italia en 2007.

Cada capítulo tiene una duración de 45 minutos. Foto: Archivo De qué trata "Una madre perfecta" La trama sigue la vida de Hélène Berg (interpretada por la actriz Julie Gayet), una mujer que disfruta de una vida tranquila y acomodada en Berlín junto a su marido y su hijo menor. Esa aparente perfección se derrumba por completo cuando recibe una llamada telefónica en medio de la noche: su hija mayor, Anya, que se encuentra estudiando en París, fue arrestada como la principal sospechosa del asesinato de un joven.

Convencida de que todo es un terrible error y de que su hija es incapaz de cometer un crimen de esa magnitud, Hélène viaja de urgencia a la capital francesa. Allí, decide contratar como abogado defensor a Vincent, un antiguo amor de juventud (interpretado por Tomer Sisley), para que la ayude a realizar su propia investigación paralela a la de la policía.

A medida que los capítulos avanzan, las pruebas ocultas y las constantes contradicciones en el relato de la joven obligarán a la protagonista a enfrentarse a su propio límite y a cuestionarse si realmente conoce a su propia hija.