Qué ver en Netflix: el thriller de 4 capítulos basado en un caso real
Un misterio basado en hechos reales, con solo cuatro capítulos, se encuentra en Netflix para atrapar a los amantes del género thriller.
Netflix tiene en su catálogo opciones de producciones para todos los gustos, pero para aquellas personas que desean cortar la semana con una historia corta y un thriller intenso, "Una madre perfecta" (Une mère parfaite) se posiciona como la opción ideal.
Se trata de una miniserie francesa que llegó a la plataforma de streaming en 2022, cuenta con apenas cuatro episodios y, desde el momento de su estreno, se convirtió en un éxito rotundo. Un detalle que vuelve aún más cruda a esta ficción es que está basada en la novela homónima de la autora estadounidense Nina Darnton, quien a su vez se inspiró libremente en uno de los casos policiales reales más mediáticos de las últimas décadas: el de Amanda Knox, la joven estudiante acusada de asesinato en Italia en 2007.
De qué trata "Una madre perfecta"
La trama sigue la vida de Hélène Berg (interpretada por la actriz Julie Gayet), una mujer que disfruta de una vida tranquila y acomodada en Berlín junto a su marido y su hijo menor. Esa aparente perfección se derrumba por completo cuando recibe una llamada telefónica en medio de la noche: su hija mayor, Anya, que se encuentra estudiando en París, fue arrestada como la principal sospechosa del asesinato de un joven.
Convencida de que todo es un terrible error y de que su hija es incapaz de cometer un crimen de esa magnitud, Hélène viaja de urgencia a la capital francesa. Allí, decide contratar como abogado defensor a Vincent, un antiguo amor de juventud (interpretado por Tomer Sisley), para que la ayude a realizar su propia investigación paralela a la de la policía.
A medida que los capítulos avanzan, las pruebas ocultas y las constantes contradicciones en el relato de la joven obligarán a la protagonista a enfrentarse a su propio límite y a cuestionarse si realmente conoce a su propia hija.