Netflix: si te gusta el romance con drama, esta serie coreana te atrapa

Si quieres una historia de Netflix con corazón, con besos que tardan pero llegan y con un secreto que te atrapa, dale play.

Si buscas una serie que te enganche, El afecto del Rey es la que tienes que ver en Netflix. Es un drama coreano de época, con romance prohibido y una protagonista que rompe todo. Cuando el príncipe heredero es asesinado, su hermana gemela debe tomar su lugar, ocultar quién es y gobernar como hombre.

De qué va esta miniserie y por qué pega tanto En la dinastía Joseon nacen gemelos, algo visto como mal augurio. A la niña la dan por muerta, pero sobrevive lejos de palacio. Años después, su hermano, el príncipe heredero, muere en un ataque y ella debe volver y ocupar su sitio. Ahora es el Rey, y nadie puede saber que es mujer.