En el Barro: así avanza la tercera temporada de la serie de Netflix

La tercera temporada de En el Barro, que se estrena en Netflix el año que viene, rodó escenas en Ensenada. Una histórica panadería fue convertida en un hotel.

Cientos de fanáticos de En el Barro esperan ansiosos la tercera temporada en Netflix que tiene previsto su estreno el año que viene. La tira, que tiene como escenario principal el penal femenino La Quebrada y que surgió como un spin-off de El Marginal, está rodando escenas y se filtraron algunas imágenes.

Se supo que eligió la localidad Ensenada como escenario. Ubicada en la provincia de Buenos Aires, queda a unos 7 km de La Plata y a 65 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma parte del aglomerado urbano del Gran La Plata. El equipo de En el Barro llegó hasta Punta Lara para grabar escenas y la filmación generó movimiento en la zona. Lo que más sorprendió a los vecinos es que vieron cómo una conocida esquina cambiaba por completo su aspecto.

El lugar elegido fue la histórica panadería La Negra Eulogia. Durante la jornada de rodaje, el tradicional comercio fue transformado para convertirse en un hotel dentro de la ficción. La modificación fue parte del trabajo de producción y, una vez terminadas las grabaciones, el espacio recuperó su apariencia habitual.

En el barro está rodando su tercera temporada Además de esta esquina de Punta Lara, la producción utilizó otros puntos de Ensenada para las nuevas escenas. Entre ellos estuvo la comisaría Segunda, que dentro de la serie será presentada como una dependencia ubicada en Misiones. También se filmó en la vieja estación de trenes.

En el rodaje participaron Juana Molina, María Becerra, Gerardo Romano y Ana Garibaldi. Esta última volverá a interpretar a Gladys La Borges, uno de los personajes cruciales de la historia. La tercera temporada continuará ampliando el universo de la ficción.