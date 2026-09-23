La película mejor valorada de la historia cumple 32 años y está disponible en Netflix

Hay películas cuyo prestigio crece mucho después de abandonar las salas. Eso ocurrió con Sueños de fuga (The Shawshank Redemption), la película protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman que este 23 de septiembre cumple 32 años de su estreno en Estados Unidos y sigue ocupando el primer lugar entre las 250 mejores películas de IMDb. Actualmente también forma parte del catálogo de Netflix Argentina.

Estrenada originalmente el 23 de septiembre de 1994, la historia sigue a Andy Dufresne, un banquero condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y el amante de ella. Una vez dentro de la prisión de Shawshank, conoce a Ellis “Red” Redding, interpretado por Morgan Freeman, y entre ambos se construye una amistad que atraviesa años de encierro.

Lo curioso es que Sueños de fuga estuvo lejos de convertirse inmediatamente en un fenómeno . Su paso inicial por los cines fue decepcionante y la película apenas recuperó su inversión durante aquella primera etapa. El reconocimiento llegó después, especialmente con el mercado doméstico, el alquiler en VHS y las sucesivas emisiones televisivas.

Con el tiempo ocurrió lo contrario de lo que sugería su estreno. IMDb la mantiene actualmente con una calificación de 9,3 sobre 10 , basada en más de tres millones de votos, y ocupa el puesto número uno de su ranking de películas mejor valoradas, por encima incluso de títulos como El Padrino.

A 32 años de su estreno, la película basada en una obra de Stephen King puede verse actualmente en Netflix Argentina.

La producción también consiguió siete nominaciones al Oscar , incluidas Mejor película, Mejor actor para Morgan Freeman y Mejor guion adaptado, aunque finalmente no ganó ninguna estatuilla. Su director fue Frank Darabont, quien años después volvería a llevar una obra de Stephen King al cine con Milagros inesperados.

La historia nació de un relato de Stephen King

La película está basada en Rita Hayworth and Shawshank Redemption, una novela corta publicada por Stephen King en 1982. A diferencia de buena parte de las adaptaciones más conocidas del autor, no se trata de una historia de terror, sino de un drama atravesado por la amistad, la esperanza y la capacidad de resistir incluso en las circunstancias más duras.

Una de las curiosidades detrás de la adaptación involucra al propio King. Según contó MeriStation, el autor vendió los derechos a Darabont por 5.000 dólares, pero quedó tan conforme con el resultado que nunca cobró el cheque. Tiempo después se lo devolvió al director enmarcado y acompañado por una nota en tono de broma.

Con una duración de 2 horas y 22 minutos, Sueños de fuga conserva tres décadas después buena parte del reconocimiento que fue acumulando lentamente desde su estreno. La película aparece actualmente dentro de las selecciones de películas aclamadas por la crítica de Netflix Argentina y también figura disponible en el catálogo local de la plataforma.