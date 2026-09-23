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Doble alerta meteorológica en Mendoza: en qué departamentos hay advertencias hoy miércoles

Este miércoles llega el viento Zonda a Mendoza. La máxima para hoy será de 25°.

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La máxima llegará a 25° este miércoles en Mendoza, con una tarde bastante agradable. &nbsp;

La máxima llegará a 25° este miércoles en Mendoza, con una tarde bastante agradable.

 

Santiago Tagua/MDZ

Este miércoles cambia el panorama en Mendoza. El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura, pero también viento Zonda en distintos sectores de la provincia y nevadas en la cordillera. La mínima será de 9° y la máxima llegará a los 25° durante la tarde.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta por viento Zonda para el Gran Mendoza, el Valle de Uco y departamentos del sur. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas en las zonas alcanzadas por la alerta.

En la cordillera también habrá complicaciones. Rige una alerta por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 30 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En los sectores de menor altura, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia o de lluvia y nieve mezcladas.

El jueves la temperatura podría trepar hasta los 31° y se espera viento Zonda tanto en la precordillera como en sectores del llano. En alta montaña también se prevén nevadas moderadas.

El Gran Mendoza tendrá buen tiempo este miércoles y no se esperan precipitaciones en el llano.

El Gran Mendoza tendrá buen tiempo este miércoles y no se esperan precipitaciones en el llano.

El calor durará poco. Para el viernes el pronóstico marca un descenso de la temperatura, con una máxima de 25° y una mínima de 12°. Además, soplarán vientos moderados del sector sur.

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