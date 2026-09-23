Doble alerta meteorológica en Mendoza: en qué departamentos hay advertencias hoy miércoles

Este miércoles llega el viento Zonda a Mendoza. La máxima para hoy será de 25°.

La máxima llegará a 25° este miércoles en Mendoza, con una tarde bastante agradable.

Este miércoles cambia el panorama en Mendoza. El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura, pero también viento Zonda en distintos sectores de la provincia y nevadas en la cordillera. La mínima será de 9° y la máxima llegará a los 25° durante la tarde.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta por viento Zonda para el Gran Mendoza, el Valle de Uco y departamentos del sur. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas en las zonas alcanzadas por la alerta.

En la cordillera también habrá complicaciones. Rige una alerta por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 30 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En los sectores de menor altura, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia o de lluvia y nieve mezcladas.

El jueves la temperatura podría trepar hasta los 31° y se espera viento Zonda tanto en la precordillera como en sectores del llano. En alta montaña también se prevén nevadas moderadas.