El Gobierno decretó feriado nacional por al visita del papa León XIV: ¿estás de acuerdo?

En medio del furor que ha generado el viaje del Papa a la Argentina en noviembre, consultamos a los transeúntes lo que opinan respecto al feriado que anunció el Ejecutivo. Opiná en nuestra encuesta.

La confirmación oficial de un feriado nacional por la visita del papa León XIV generó un inmediato impacto en la opinión pública de la provincia. Previo al anuncio del Ejecutivo sobre la medida fijada para el 9 de noviembre, MDZ recorrió las arterias céntricas para relevar la opinión de los mendocinos sobre la iniciativa.

El anuncio formal estuvo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia luego de un encuentro de coordinación operativa junto a la cúpula eclesiástica y los organismos de seguridad. La medida busca facilitar el ordenamiento urbano y la asistencia masiva de los fieles al servicio religioso que se desarrollará en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la capital federal, marco en el que las autoridades proyectan un flujo masivo de viajeros y la presencia de delegaciones internacionales.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre. EFE En el centro mendocino, ante la posibilidad de la decisión oficial se despertó una marcada polarización. Quienes celebraron la iniciativa destacaron el valor simbólico del sumo pontífice e impulsan el cese de actividades. De manera contundente, una transeúnte respaldó la medida argumentando: "Me parece perfecto. Sí, porque se merece el Papa que sea feriado y que todo el mundo vaya a verlo". En esa misma línea reflexiva, otra voz ciudadana evaluó positivamente el asueto para el sector productivo: "A mí me parece bien. Hay gente que trabaja y por ahí lo quiere disfrutar, que lo quiere ir a ver".

Qué dijeron los mendocinos sobre el feriado por la visita del Papa: mirá el video Sin embargo, las posturas críticas no tardaron en manifestarse entre quienes transitaron por el centro. Con marcado escepticismo, una mujer en la parada del colectivo manifestó expresamente: "No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que sea feriado. Que se pida el día la persona que quiere ir a ver al Papa. Me encantaría ir a verlo, pero no puedo". En un tono de mayor neutralidad, otra opinión recogida señaló: "No me importa mucho. Creo que cada uno tiene sus propias decisiones".

El alcance de la normativa en cuanto a las provincias que serán objetivo de la visita, también constituyó un eje central en las consideraciones de los consultados. Un comerciante cuestionó la aplicación generalizada del feriado en lugares donde el pontífice no estará presente: "Me parece un poquito exagerado. Yo creo que el catolicismo se lleva en el alma, no es figurar, sino sentirlo, ¿viste? En las provincias que no visita, no creo que sea feriado. Para mí tiene que ser feriado la provincia que va: Córdoba y Capital". Asimismo, agregó sobre la logística del traslado: "Pero acá no creo que viaje mucha gente, aparte tiene que haber lugar, creo que hay que sacar algo especial para poder ir".