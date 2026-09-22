La Iglesia remarcó que el mensaje del Papa León XIV no debe quedar envuelto en la grieta: "Sería un error"

Luego de confirmarse el programa definitivo del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina , este martes, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina , en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se darán a conocer los detalles de la visita del Sumo Pontífice.

En la conferencia, estuvieron presentes el Presidente del Episcopado Argentino, monseñor Marcelo Colombo ; el Secretario General del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro ; el Arzobispo de Buenos Aires , monseñor Jorge García Cuerva, el Arzobispo de Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y el Arzobispo de Córdoba , Ángel Rossi.

"Estamos entusiasmados a que esta visita nos despierte a la comunidad profunda que conformamos los argentinos. Sintamos la urgencia de construir juntos, con todos y con lo que somos, poniéndonos al servicio de esa edificación pública", dijo el monseñor Colombo.

Entre los temas que se trataron, se habló de lo que va a generar la visita del Sumo Pontífice , tanto a nivel espiritual como en cuestión de protocolos. Asimismo, la Iglesia remarcó que la figura del Papa no debe quedar envuelta en la grieta política.

A pocos minutos del inicio de la conferencia, el Cardenal Ángel Rossi tomó el micrófono para agradecer y exponer lo que significa la visita del papa León XIV para la Argentina, luego de años de espera. Habló de la provincia de Córdoba como una representante del interior del país y la felicidad de todos los argentinos por este viaje del Sumo Pontífice.

Asimismo, se refirió a la presunta "revancha" por la no realización de viajes al país por parte del papa Francisco. “La visita de León no es la revancha a Francisco, que no vino. Es un homenaje a Francisco. Está expresando el cariño que León XIV tenía por Francisco y, de alguna manera, es un gesto de delicadeza de poder dar el paso que finalmente no dio nuestro Papa Francisco, y León toma la posta y con todo el cariño lo homenajea. Es un modo de honrarlo”, aseguró el Arzobispo de Córdoba.

Se esperan millones de personas en la Basílica de Luján para la misa de León XIV.

De igual forma, enfatizó los puntos en común que tienen ambos papas: la lucha por la Paz, los inmigrantes, los más pobres. "León lo tiene muy bien el corazón, porque ha pisado el barro de Latinoamérica, entonces él no habla desde un escritorio de allá lejos, sino que sabe de lo nuestro", dijo.

Por su parte, García Cuerva se refirió al homenaje que le hará el actual sucesor de Pedro al papa Francisco. Consistirá en un momento de oración junto con otros obispos frente a una imagen del difunto Sumo Pontífice que se encuentra detrás del altar de la Basílica de Luján.

"Justo en relación a eso, y quizás para dejarlo bien en claro: cuando hablamos del Papa León XIV, él es sucesor de Pedro, que es el Pastor Universal. No viene a reemplazar a Francisco, ni tampoco la idea es darle la centralidad al Francisco, que por supuesto lo queremos mucho, pero ahora el que viene es el Papa León", afirmó el arzobispo de Buenos Aires.

Se esperan millones de personas en Buenos Aires, Luján y Córdoba: todos los preparativos

Millones de argentinos se movilizarán a las tres ciudades donde estará presente el papa León XIV. En esta línea, los religiosos que llevaron adelante la conferencia aseguraron una total comunicación y articulación con las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Una vez que se inició el espacio de preguntas, se consultó por la posibilidad de que algunos vecinos y colegios parroquiales abrieran sus puertas para alojar a aquellos que viajaran especialmente a ver al Sumo Pontífice y así evitar abonar un gasto de alojamiento.

"En el caso de la ciudad de Buenos Aires, como arquidiócesis de Buenos Aires, nosotros estamos organizando que tanto las parroquias como los colegios abran sus puertas para recibir a todos los peregrinos. Del mismo modo, también está conversado con el Gobierno de la Ciudad para que se posibilite en esos días lo que es el transporte público interno de la ciudad que sea gratuito, por ejemplo el Subte", contestó al respecto Mons. García Cuerva.

El papa León XIV dará dos misas en el Monumento a los Españoles. Mark Green / Shutterstock.com

Asimismo, se preguntó sobre la posibilidad de que haya asueto o feriado por la visita. "Desde ya que nuestro deseo es la máxima facilitación para que la gente, no solo los lugares de recepción, sino desde donde venga, pueda tener forma de moverse sin tener esa falta o con una mayor posibilidad de regreso. De todas maneras, estamos a la espera. Esta tarde tendremos una reunión en el Ministerio de Seguridad y Secretaría de la Presidencia, van a estar atentos a discernir la mejor posibilidad para esta decisión que se toma", dijo Mons. Colombo.

Con respecto a una cantidad precisa de personas que se acercaran tanto a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires como a la Basílica de Luján y la Catedral cordobesa, los obispos no pudieron indicar una cifra, pero sí esperan mucha gente: "Es muy difícil dar un número, no somos especialistas, pero esperamos muchísima gente y ojalá que Dios nos sorprenda y que vengan muchísimos más", respondió García Cuerva.

Por otro lado, el Arzobispo de Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, dio detalles de cómo se está preparando la Basílica de Luján para recibir a los peregrinos: "Calculamos que la gente estará entre 12 y 15 horas en la Basílica. Se está articulando para que la llegada sea ordenada y la salida también sea ordenada. Calculamos que el altar va a estar afuera de la Basílica, en la plaza, y creemos que la gente va a llegar hasta pasar la rotonda, con buen audio y pantallas. Dentro de poco, con el Municipio vamos a pensar en grandes lugares para el estacionamiento y que toda la avenida esté preparada para los baños", adelantó Mons. Scheinig.

"Sería un error ponerlo de un lado o del otro lado de la grieta"

En la conferencia, se hizo mención al lema elegido para la visita del sumo pontífica a la Argentina: "Bienvenidos todos. Vayan y Anuncien".

"En el lema, la palabra ‘Bienvenidos’ está indicando cercanía, está indicando que invitamos a tender puentes entre todos. Por tanto, bienvenir habla de hospitalidad, de acogida, de abrir puertas. Ojalá funcionemos dando bienvenida. Y lo segundo puede hasta sonar contradictorio: ‘Vayan’. Vayan hace más alusión a salir de uno mismo e ir a los demás. Ese vayan está muy ligado a salir, un imperativo que usó mucho Francisco: “Salgan; vayan a las plazas”; “Prefiero verlos heridos por salir que sanitos por cuidarse”. Es un desafío de salir de sí mismo y hay muchos que están esperando que vayamos", explicó el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba.

Por otra parte, los obispos subrayaron la importancia de no involucrar a León XIV en la grieta política. "El gravísimo error sería claramente ponerlo de un lado o del otro lado de la grieta, empezar a achicar el mensaje con una mirada partidista y empezar a pensar que lo que dice se lo está diciendo al de al lado. Nos lo está diciendo a todos, es puro Evangelio", comentó el arzobispo porteño.

La Iglesia pidió no involucrar el mensaje del Papa en la grieta política. EFE

Asimismo, habló concretamente de los análisis que se harán una vez que el Papa se haya ido del país: "En el post hay que evitar poner al Papa de un lado o del otro lado de la grieta y dejarnos interpelar e iluminar por su mensaje y concretar para adelante ese impulso misionero que seguramente nos va a quedar", agregó.

Una respuesta similar dio Mons. Colombo frente a la pregunta del significado la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole en el marco del ajuste de financiamiento a discapacidad por parte del Gobierno.

"Para nosotros el tema de la discapacidad es uno de los principales puntos de agenda de este año, donde hemos venido insistiendo en la atención a esta realidad tan delicada, no solo de las personas con discapacidad, sino también de sus familias, muchas veces afligidas por la pobreza. La visita al Cottolengo Don Orione, lejos de ponernos en una cuestión de naturaleza ideológica, nos hace centrar la mirada en la acción pastoral de la Iglesia. Queremos centrarnos en la visita del Papa a estos hermanos que quieren ser fortalecidos, alentados y sostenidos", respondió el presidente del Episcopado Argentino.

"A mí me parece que es una oportunidad interesante para tener fundamentos profundos de comunión. Yo creo que el papa León nos va a dar la oportunidad de repensar nuestras maneras de fraternidad, amistad social, convivencia, pero me parece que tenemos que prepararnos para dar una vuelta de rosca a esto de la comunión, que todos podemos sentir como una ausencia", cerró Mons. Scheinig.