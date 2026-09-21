Qué pasará con la Marcha del Orgullo ante la llegada del papa León XIV a la Argentina

La Marcha del Orgullo 2026 tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, apenas un día antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina . Ante la cercanía entre ambos acontecimientos, el canciller Pablo Quirno aseguró que la movilización ya está contemplada dentro de la planificación del operativo de seguridad.

La consulta surgió durante la presentación oficial del programa de la visita apostólica, que se desarrollará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre .

Según se informó durante la conferencia, el dispositivo de seguridad tendrá una duración de 120 horas e incluirá tres comandos unificados. Además, el Gobierno estima una concurrencia total de aproximadamente 7 millones de personas durante las diferentes actividades previstas.

Al ser consultado sobre la movilización y su realización un día antes de la llegada de León XIV , Quirno aseguró que el evento forma parte de la planificación. “Tenemos obviamente dentro del calendario de marchas y eventos que se organizan en el país y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos todo contemplado para que eso no afecte el proceso, el programa de seguridad que tenemos para la visita del Santo Padre”, afirmó, este lunes, el canciller.

De acuerdo con lo explicado por el Gobierno, el operativo involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos y tres ciudades. También abarcará cuatro eventos masivos y otros 11 encuentros cerrados. La planificación de seguridad para la visita del Pontífice ya había comenzado previamente y contempla dispositivos especiales en los diferentes puntos incluidos en su recorrido por el país.

Se prevé que miles de personas se movilicen durante la marcha del orgullo 2026.

¿Habrá feriados por la visita de León XIV a la Argentina?

Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables durante la estadía del Papa. Quirno aclaró que todavía no existe una definición sobre el alcance de una eventual medida ni sobre las jurisdicciones en las que podría aplicarse.

“Todavía no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos, feriados, en qué jurisdicciones, en qué momento y qué alcance tendrían”, explicó.

Asimismo, el canciller indicó que la decisión será analizada de acuerdo con las diferentes localidades incluidas en el recorrido y con la posibilidad de facilitar la participación de los fieles en las actividades.