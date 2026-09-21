Vendimia 2027: la estrategia de un municipio para coronar a su reina antes que el resto

Las Heras dio el puntapié inicial este lunes para vivir la máxima celebración cultural e histórica de Mendoza. La Municipalidad anunció la apertura oficial de la convocatoria para todas aquellas jóvenes que deseen convertirse en las voces y rostro de sus distritos de cara a la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027.

El proceso de postulación empezó este lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 9 de octubre. Las interesadas deberán completar su inscripción de manera online a través de la web oficial del municipio www.lasheras.gob.ar en el formulario online, mientras que cualquier duda o consulta podrán canalizarse mediante el correo electrónico [email protected] .

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el siguiente gran paso tendrá lugar el 19 de octubre en el emblemático Estadio Dr. Vicente Polimeni . Allí, las aspirantes deberán presentar de manera presencial la documentación requerida, que marcará el inicio formal de su camino vendimial.

Para ser representante distrital, las postulantes deben ser mujeres —de acuerdo a lo que establece la Ley de Identidad de Género N° 26.743—, argentinas o naturalizadas, con domicilio real en el departamento comprobable con DNI, y tener entre 18 y 35 años al momento de inscribirse.

pueden participar de la Vendimia de Las Heras

También se pide el secundario completo, ya sea con título o con el analítico en trámite, y en caso de estar cursando una carrera terciaria o universitaria, presentar un certificado de alumna regular actualizado.

Quedan afuera de la convocatoria quienes ya se hayan postulado por otro distrito ese mismo año, las que hayan sido reinas distritales o departamentales el año anterior, las empleadas municipales y las hijas de funcionarios del municipio.

La agenda completa de la Vendimia 2027

El cronograma departamental comienza el lunes 21 de septiembre con la apertura de las inscripciones y se extiende hasta diciembre, cuando se celebrará la fiesta departamental.

Estas son las fechas confirmadas: