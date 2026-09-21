Vendimia 2027: la estrategia de un municipio para coronar a su reina antes que el resto
Un municipio ya abrió inscripciones para coronar a la nueva reina departamental de la Vendimia 2027. Los requisitos.
Las Heras dio el puntapié inicial este lunes para vivir la máxima celebración cultural e histórica de Mendoza. La Municipalidad anunció la apertura oficial de la convocatoria para todas aquellas jóvenes que deseen convertirse en las voces y rostro de sus distritos de cara a la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027.
El proceso de postulación empezó este lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 9 de octubre. Las interesadas deberán completar su inscripción de manera online a través de la web oficial del municipio www.lasheras.gob.ar en el formulario online, mientras que cualquier duda o consulta podrán canalizarse mediante el correo electrónico [email protected].
Una vez finalizado el plazo de inscripción, el siguiente gran paso tendrá lugar el 19 de octubre en el emblemático Estadio Dr. Vicente Polimeni. Allí, las aspirantes deberán presentar de manera presencial la documentación requerida, que marcará el inicio formal de su camino vendimial.
Quiénes pueden participar de la Vendimia de Las Heras
Para ser representante distrital, las postulantes deben ser mujeres —de acuerdo a lo que establece la Ley de Identidad de Género N° 26.743—, argentinas o naturalizadas, con domicilio real en el departamento comprobable con DNI, y tener entre 18 y 35 años al momento de inscribirse.
También se pide el secundario completo, ya sea con título o con el analítico en trámite, y en caso de estar cursando una carrera terciaria o universitaria, presentar un certificado de alumna regular actualizado.
Quedan afuera de la convocatoria quienes ya se hayan postulado por otro distrito ese mismo año, las que hayan sido reinas distritales o departamentales el año anterior, las empleadas municipales y las hijas de funcionarios del municipio.
La agenda completa de la Vendimia 2027
El cronograma departamental comienza el lunes 21 de septiembre con la apertura de las inscripciones y se extiende hasta diciembre, cuando se celebrará la fiesta departamental.
Estas son las fechas confirmadas:
- 21 de septiembre: apertura de inscripciones.
- 9 de octubre: cierre de inscripciones.
- 19 de octubre: presentación de documentación, en el Estadio Vicente Polimeni.
- 14 de noviembre: Vendimias Distritales, también en el Polimeni.
- 15 de noviembre: Vendimia Distrital de Uspallata (con sede aún por confirmar).
- 17 de noviembre: desayuno y serenata en Intendencia.
- 18 de diciembre: Bendición de los Frutos y Fiesta Departamental de la Vendimia, en el
Predio Los Pescadores.