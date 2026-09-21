Habilitaron el paso a Chile: horarios y estado del tiempo

El Paso Internacional Cristo Redentor quedó habilitado este lunes con su nuevo horario de verano, que consiste en que está abierto las 24 horas. Esto se confirmó este lunes a las 12 horas, cuando las autoridades de ambos países se reunieron y llegaron a un acuerdo de que el túnel se vuelva a habilitar tras un fin de semana inestable en alta montaña.