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Paso Internacional Cristo Redentor

Habilitaron el paso a Chile: horarios y estado del tiempo

El cruce internacional fue habilitado este lunes ante una mejora en el tiempo. Además, el túnel estará abierto 24 horas.

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Alf Ponce Mercado / MDZ

El Paso Internacional Cristo Redentor quedó habilitado este lunes con su nuevo horario de verano, que consiste en que está abierto las 24 horas. Esto se confirmó este lunes a las 12 horas, cuando las autoridades de ambos países se reunieron y llegaron a un acuerdo de que el túnel se vuelva a habilitar tras un fin de semana inestable en alta montaña.

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