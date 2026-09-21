Descuentos para jubilados: qué banco ofrece el mayor reintegro

Las compras en supermercados, farmacias y estaciones de servicio pueden costar menos para jubilados y pensionados de Anses. Durante septiembre continúa vigente un esquema que combina descuentos del programa nacional con promociones propias de los bancos, aunque cada beneficio tiene diferentes días, topes y formas de pago.

El Programa de Beneficios Capital Humano-Anses alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta del país. Ofrece descuentos desde el 10% en supermercados —en muchos casos sin tope— y un 20% sobre productos seleccionados de perfumería y limpieza. No requiere inscripción: para activarlo, el titular debe pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra su jubilación o pensión.

Qué banco ofrece el mayor tope de reintegro Banco Supervielle encabeza la comparación por el límite disponible en supermercados. Quienes cobran sus haberes en la entidad tienen un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope alcanza los $25.000 cuando el pago se realiza con tarjeta de débito y baja a $15.000 si se utiliza un código QR. Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés. Su límite mensual es de $20.000 para supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas, siempre que se empleen las tarjetas habilitadas y se respeten las condiciones de la promoción.

Banco Nación devuelve un 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El beneficio establece un máximo de $5.000 por semana y $20.000 por mes. Para recibirlo, la compra debe abonarse con una tarjeta de débito o crédito de la entidad mediante BNA+ MODO. La promoción puede acumularse con el descuento correspondiente al programa de ANSES. Banco Provincia también suma un 5% para los jubilados que cobran allí y pagan con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI. Alcanza a Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 semanales por persona.

Shutterstock Los descuentos que llegan al 50% en farmacias Las promociones no se limitan a los alimentos. Supervielle informa un 50% de descuento en farmacias adheridas para sus clientes previsionales y una rebaja del 10% en combustibles. Galicia, por su parte, aplica un límite mensual de $12.000 para las campañas de farmacias y ópticas. En estos casos es indispensable consultar los comercios participantes, los días habilitados y las exclusiones antes de efectuar el pago, ya que el porcentaje máximo no necesariamente alcanza a todos los productos ni a todas las sucursales.