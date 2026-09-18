Anses para jubilados: cómo acceder a descuentos en supermercados y farmacias

Las compras cotidianas ocupan una parte cada vez mayor del presupuesto de jubilados y pensionados. Frente a ese escenario, Anses mantiene un programa de descuentos en supermercados y otros comercios que no requiere formularios ni gestiones previas: el acceso depende del medio de pago utilizado y del establecimiento elegido.

El Programa de Beneficios Capital Humano-Anses abarca más de 7.000 comercios y las principales cadenas del país, con una red que supera los 12.000 puntos de venta. Los descuentos comienzan en el 10% para compras en supermercados y llegan al 20% en determinados artículos de limpieza y perfumería, aunque las condiciones cambian según el local.

El requisito central es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se deposita la jubilación o pensión. No hace falta inscribirse, generar un código ni presentar un certificado en la caja. El sistema identifica el medio de cobro y aplica el beneficio previsto por el comercio, ya sea como una rebaja directa o mediante un reintegro posterior.

Antes de comprar, conviene revisar el listado oficial porque cada establecimiento define jornadas, productos incluidos, límites y posibilidades de acumulación. En algunos casos, el ahorro no tiene tope; en otros, existe un máximo por operación, semana o mes. También pueden quedar excluidos rubros o marcas específicas. Anses mantiene un buscador de comercios adheridos para consultar las opciones disponibles según la ubicación.

El programa general ofrece descuentos desde el 10% en supermercados y del 20% en productos seleccionados de perfumería y limpieza. El sitio oficial del Gobierno nacional aclara que el beneficio alcanza a jubilados y pensionados. No debe confundirse, sin embargo, con las promociones particulares de los bancos, que tienen requisitos diferentes y pueden exigir una aplicación, una tarjeta específica o el pago mediante código QR.

Qué beneficios adicionales ofrecen los bancos

Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación pueden sumar un reintegro del 5% en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Esta promoción requiere pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO y establece un límite de $5.000 por semana y $20.000 al mes.

Banco Galicia ofrece a sus clientes previsionales hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés. El tope informado es de $20.000 mensuales en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas. Supervielle, por su parte, dispone de un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más: el máximo es de $25.000 con débito y de $15.000 mediante QR. La entidad también anuncia un 50% en farmacias adheridas.

Los jubilados que cobran por Banco Provincia pueden obtener un 5% adicional con Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El pago debe realizarse mediante QR o Clave DNI y el tope alcanza los $5.000 semanales por persona. Esta devolución puede sumarse a otras promociones vigentes.

Qué revisar antes de realizar la compra

Para evitar perder el beneficio, primero hay que identificar si se utilizará el descuento general de Anses o una promoción bancaria adicional. El primero se activa con la tarjeta donde se perciben los haberes; los segundos pueden requerir MODO, Cuenta DNI, una tarjeta de crédito o una modalidad específica de pago.

También resulta necesario confirmar el día habilitado, la sucursal adherida y los rubros alcanzados. Las promociones financieras pueden modificarse, por lo que conviene consultar los canales oficiales del banco antes de pasar por la caja. Después de pagar, se recomienda conservar el comprobante y controlar el resumen o los movimientos de la cuenta para verificar que el descuento o reintegro se haya aplicado correctamente.