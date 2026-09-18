Antes del fin de semana: estos son los pagos que hace la Anses

El calendario de pagos de Anses completa otra jornada antes de la pausa del fin de semana. Jubilados, AUH y otras asignaciones reciben depósitos este viernes.

Anses realiza este viernes 18 de septiembre la última tanda de pagos antes de la pausa del fin de semana.

Antes de la pausa del sábado y domingo, Anses realizará este viernes 18 de septiembre una nueva serie de acreditaciones. Para algunas de las prestaciones con mayor cantidad de beneficiarios, el cronograma mensual quedará muy cerca de completarse, según el calendario de pagos.

Es el caso de los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. Este viernes corresponde el pago a quienes tienen DNI terminado en 8. Una vez terminada la jornada, solamente quedarán pendientes los documentos finalizados en 9, que tienen fecha para el lunes 21.

El mismo recorrido sigue la Asignación Universal por Hijo. Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 recibirán el depósito este viernes y deberán esperar hasta el lunes para que se complete el calendario por terminación de documento.

El calendario de pagos de Anses queda a una sola terminación de completarse para jubilados de la mínima y titulares de AUH. Anses El calendario de pagos de Anses para este viernes Además de jubilaciones y AUH, la jornada incluye otras prestaciones. Así quedan distribuidos los principales pagos del 18 de septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 8.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): DNI terminado en 8.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 8.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 8.

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 6.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa el período de pago para todas las terminaciones de DNI. En cambio, las Pensiones No Contributivas y la Asignación por Prenatal ya completaron sus respectivas tandas organizadas por terminación de DNI. Para los jubilados que cobran por encima del haber mínimo, el calendario todavía no comenzó.