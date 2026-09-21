PAMI: qué es la plataforma CUP y en qué se diferencia de Mi PAMI

La plataforma concentra accesos profesionales a recetas y órdenes. Los afiliados de PAMI no deben crear una cuenta CUP para recibir atención.

Los afiliados no deben registrarse en el sistema CUP; su canal de uso diario es Mi PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con diversas herramientas tecnológicas destinadas a ordenar la atención de los jubilados y la labor de los profesionales. En ese ecosistema digital, suelen generar confusión dos conceptos muy distintos: la aplicación Mi PAMI y la plataforma CUP. Saber cuál corresponde a cada usuario evita enredos innecesarios al momento de hacer trámites.

Qué es y para qué sirve Mi PAMI La aplicación y portal web Mi PAMI es la herramienta exclusiva para las personas afiliadas (jubilados y pensionados) y sus apoderados. Funciona como una credencial digital de uso cotidiano que simplifica las consultas sin necesidad de acudir a una agencia. Desde este portal, los beneficiarios pueden realizar gestiones personales tales como:

Visualizar la credencial digital con la misma validez que el plástico para retirar medicamentos en la farmacia.

Consultar los datos de asignación fija, como el nombre y la dirección del médico de cabecera actual.

Revisar el estado de las recetas electrónicas y las órdenes médicas emitidas a su nombre. Los jubilados no deben registrarse ni crear cuentas en este sistema; sus gestiones se realizan por Mi PAMI. Foto: Archivo Qué es la plataforma CUP y a quién está destinada Por el contrario, la sigla CUP corresponde a la Clave Única PAMI, un sistema que no está destinado a los afiliados. Se trata de una plataforma interna de acceso exclusivo para médicos, prestadores y proveedores de la obra social. A través de este portal, los profesionales de la salud operan dentro del sistema del instituto para desempeñar sus tareas laborales, tales como: