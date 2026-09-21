Plazo fijo: banco por banco, las tasas del 21 de septiembre

Crédito Regional encabeza el ranking con 23,5%. Pero si preferís un banco tradicional para plazo fijo, tenés opciones desde 16% hasta 22%.

El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas. Foto: Shutterstock

Al comenzar una nueva semana, los ahorristas buscan proteger su capital a través del tradicional plazo fijo. Este lunes 21 de septiembre, las tasas de interés muestran diferencias significativas entre las distintas entidades financieras, según los datos reportados al Banco Central de la República Argentina.

Los bancos con mayor volumen Entre las diez entidades con mayor cantidad de depósitos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires lidera los rendimientos al ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21 % para clientes y 22 % para no clientes. Por su parte, el Banco de la Nación Argentina mantiene un porcentaje del 18,75 %. Quienes operan con las principales bancas encontrarán los siguientes rendimientos para depósitos a 30 días:

Banco BBVA y Banco Macro: pagan una tasa del 19,5 %.

Banco Credicoop: ofrece un 18,5 % tanto para clientes como para el público general.

Banco Galicia: su rendimiento se ubica en el 17,25 %.

Banco Santander y Banco Patagonia: brindan un 16,5 % y 16 %, respectivamente. Las entidades financieras alternativas y digitales ofrecen actualmente las ganancias más altas del mercado. Foto: Archivo Las tasas más altas del mercado Más allá de las instituciones tradicionales, otras compañías financieras cuentan con mejores retornos del sistema. El ranking de este lunes lo lidera Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA del 23,5 % para sus clientes. Le siguen de cerca varias entidades que alcanzan el 23 %, atrayendo a nuevos inversores.