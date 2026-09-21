Quini 6: un apostador ganó más de $9.179 millones en la Revancha

El Quini 6 dejó un único ganador en la Revancha, que se llevó más de $9.179 millones con una apuesta realizada en la provincia de Buenos Aires.

El Quini 6 volvió a sortear este domingo 20 de septiembre con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En esta oportunidad, los premios principales del Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, mientras que la Revancha tuvo un único ganador, que se llevará más de $9.179 millones.

El próximo sorteo pondrá en juego $6.300.000.000. MDZ Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 01, 06, 09, 25, 30 y 33. El pozo destinado al primer premio era de $1.100.000.000, pero quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.

La Segunda del Quini 6 En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 02, 06, 07, 12, 18 y 44. El primer premio tenía un pozo de $3.468.570.361,20, que también quedó vacante al no haber apuestas ganadoras con los seis aciertos.

La Revancha del Quini 6 Por su parte, en La Revancha salieron los números 05, 07, 12, 20, 24 y 31. En esta modalidad hubo una apuesta ganadora, que se llevará el pozo completo de $9.179.466.652,80, convirtiéndose en el gran premio de la noche.

Siempre Sale del Quini 6 Finalmente, en Siempre Sale los números fueron 14, 15, 29, 31, 32 y 40. Como no hubo boletas con seis aciertos, el premio se repartió entre 17 apostadores que consiguieron cinco coincidencias. Cada uno recibirá $29.424.345,88, sobre un pozo de $500.213.880