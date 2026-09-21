El paso a Chile continúa cerrado y evaluarán una posible reapertura este lunes

El paso a Chile continúa cerrado este lunes 21 de septiembre y las autoridades evalúan si las condiciones de alta montaña permiten avanzar con una posible reapertura. El cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor se mantiene luego de las nevadas y del deterioro de la transitabilidad registrado durante el fin de semana.

Durante la jornada del domingo, el tránsito internacional permaneció interrumpido y desde la zona de alta montaña informaron que continuaban las nevadas en Las Cuevas. En ese momento, la circulación interna está permitida hasta Uspallata y se había establecido que este lunes a las 7.00 y a las 9.00 se volvería a analizar si las condiciones permitían garantizar un tránsito seguro.

Luego de las reuniones, las autoridades de alta montaña definieron que debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en todo el corredor internacional, el Pa so Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. A las 12.00 se realizará una nueva reunión entre las autoridades de ambos países para definir si se habilita o no el cruce internacional.

Las temperaturas muestran el marcado descenso térmico en los sectores más elevados del corredor. En Uspallata se registran 6°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -5°; en Puente del Inca es de -8° y en Las Cuevas alcanza los -9°.

Además, el último parte de transitabilidad de Vialidad Nacional muestra que la situación es diferente según el sector de la ruta 7. Entre Punta de Vacas y Penitentes, y entre Penitentes y Puente del Inca, la calzada figura como “transitable con precaución”, con posibilidad de acumulación de nieve y hielo.

La situación se vuelve más compleja hacia los sectores superiores del corredor internacional. Desde Puente del Inca hasta el ingreso al Parque Aconcagua, y luego hacia Las Leñas y Las Cuevas, distintos tramos aparecen como intransitables por acumulación de nieve y hielo.

Bomberos Voluntarios Montaña Uspallata

El parte también indica que el tramo entre Las Cuevas y el Túnel Internacional está intransitable y que el propio Túnel Internacional figura como inhabilitado. Vialidad mantiene los trabajos y controles sobre la ruta, mientras las condiciones meteorológicas son evaluadas antes de definir la circulación internacional.

Mientras tanto, quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán esperar una comunicación oficial sobre la eventual reapertura. La situación puede modificarse durante la jornada de acuerdo con la evolución del tiempo, la presencia de nieve y hielo y las condiciones de seguridad de la ruta 7.

Pehuenche también permanece cerrado

El panorama es similar en el Paso Internacional Pehuenche, que también permanece cerrado este lunes. En la Ruta Nacional 145, el tramo entre Bardas Blancas y Los Loicas presenta circulación con precaución, mientras que desde Los Loicas hacia el límite internacional aparecen sectores intransitables por nieve y hielo.

Es así que el parte de Vialidad Nacional también señala al Paso Internacional Pehuenche como inhabilitado, por lo que tampoco registra circulación internacional hacia Chile por ese corredor.

La situación de ambos pasos se mantiene bajo evaluación mientras avanzan los trabajos para recuperar las condiciones de transitabilidad. La recomendación para quienes tengan previsto viajar hacia Chile es esperar la comunicación oficial antes de dirigirse a la alta montaña.