Calendario de pagos Anses: quiénes cobran el lunes 21 de septiembre

El cierre de pagos de Anses para los sectores de menores ingresos se concretará el lunes 21 de septiembre.

Anses finaliza este lunes los pagos para jubilados de la mínima y titulares de AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de septiembre. Este lunes 21, el organismo completará las acreditaciones para el primer grupo de jubilados y pensionados, así como para los titulares de las principales asignaciones, antes de dar paso a una nueva etapa del cronograma mensual.

Quiénes cobran este lunes Según lo establecido oficialmente, la jornada marcará el cierre de los depósitos para quienes perciben los haberes más bajos del sistema. De esta manera, tendrán su dinero disponible en las cuentas bancarias los beneficiarios correspondientes a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: titulares con DNI finalizado en 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH): titulares con DNI finalizado en 9. Los jubilados con haberes mínimos y DNI finalizado en 9 completan el calendario de cobros. Shutterstock Cómo sigue el calendario Por otro lado, el martes 22 de septiembre comenzará una nueva fase del cronograma de pagos. A partir de ese día, será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. El esquema oficial para este sector de adultos mayores durante los próximos días se organizó de la siguiente manera: