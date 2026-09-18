Anses: cómo cobrar la asignación por matrimonio y quiénes pueden tramitarla

Casarse implica una serie de gastos y trámites, pero algunas familias pueden acceder a una ayuda económica otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Se trata de la Asignación Familiar por Matrimonio, una prestación que se abona por única vez a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Desde abril de 2026, el monto de la asignación es de $119.275, de acuerdo con los valores publicados oficialmente por Anses. Para acceder al beneficio, además, el grupo familiar debe encontrarse dentro del límite de ingresos establecido por el organismo.

La prestación está destinada a determinados trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.

La Asignación Familiar por Matrimonio tiene actualmente un monto de $119.275 por única vez, tanto para el valor general como para las distintas zonas contempladas por el régimen.

Para acceder al beneficio, el ingreso del grupo familiar no debe superar los $5.603.102, de acuerdo con los valores vigentes desde abril de 2026.

Además de pertenecer a alguno de los grupos habilitados, Anses establece una serie de condiciones para poder cobrar la asignación.

Entre ellas se encuentran:

Contar con CUIL o CUIL provisorio.

Tener acreditado el matrimonio en la base de datos de Anses.

Cumplir con la antigüedad laboral requerida, cuando corresponda.

No superar el límite de ingresos establecido para el grupo familiar.

Realizar la solicitud dentro del período previsto por Anses.

En el caso de los titulares de la Prestación por Desempleo, deben haber percibido la cuota correspondiente al mes en que se produjo el matrimonio. Los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra también deben haber cobrado el haber previsional correspondiente a ese mes.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite se debe presentar el formulario PS. 2.94 de Solicitud de prestación por Nacimiento/Adopción/Matrimonio, junto con la documentación requerida.

También se solicita:

DNI de ambos integrantes del matrimonio, con copia.

Acta o partida de matrimonio, con copia, en caso de que el vínculo todavía no figure acreditado en ANSES.

El organismo aclara que todos los trámites vinculados con esta prestación son gratuitos.

Antes de iniciar la solicitud, es importante verificar que los datos personales y el vínculo matrimonial estén correctamente registrados en Anses.

Una vez cumplidos los requisitos, el interesado debe presentar la documentación correspondiente y solicitar la Asignación por Matrimonio a través de los canales habilitados por el organismo.

La prestación forma parte de las Asignaciones Familiares de Pago Único, junto con las asignaciones por nacimiento y adopción, y se entrega una sola vez por el acontecimiento familiar correspondiente.