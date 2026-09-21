La Anmat prohibió productos dermatológicos e insumos robados

Anmat ordenó dar de baja los productos dermatológicos ilegales que se ofrecían libremente en Mercado Libre. Foto: Pexels

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió dos nuevas disposiciones para restringir la comercialización de artículos que representan un riesgo para la salud. A través del Boletín Oficial, el organismo prohibió el uso de un ácido dermatológico clandestino y alertó sobre insumos robados.

La primera medida recae sobre la marca CAFLAB Applied Science. Tras una denuncia, se detectó que vendían "Ácido Tricloroacético 30%" en plataformas como Mercado Libre. Este producto, promocionado para tratar verrugas, condilomas y realizar peelings, era fabricado por un laboratorio sin habilitación sanitaria en la provincia de Buenos Aires.

Al no contar con los registros correspondientes, la Anmat ordenó dar de baja las publicaciones y prohibió el uso y distribución de cualquier artículo de esta firma en todo el país. El organismo advirtió que no es posible garantizar la seguridad, la eficacia ni la composición real de estas sustancias tópicas.

Alerta Anmat: prohíben artículos para la piel y robados. NA Anmat prohibió insumos robados en Rosario Por otro lado, el organismo prohibió una serie de insumos para el tratamiento de la diabetes pertenecientes a la firma Medtronic Latin America Inc.. La decisión se tomó luego de que la empresa distribuidora denunciara el robo de estos lotes el pasado 29 de julio, tras sufrir la rotura del vidrio de un vehículo estacionado en la ciudad de Rosario.

Al desconocerse las condiciones actuales de conservación tras el robo, Anmat prohibió la comercialización de los siguientes artículos: