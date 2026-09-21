Anses recuerda cómo sacar turno para cualquier sucursal

Anses recuerda a los ciudadanos el procedimiento para solicitar turnos en cualquier sucursal, facilitando gestiones sin depender de la cercanía de la oficina.

Para facilitar las gestiones de los usuarios, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emitió un recordatorio sobre cómo funciona actualmente su sistema de turnos. La plataforma web permite que los ciudadanos seleccionen la delegación que les resulte más conveniente para realizar un trámite presencial, sin depender de su dirección oficial.

Flexibilidad para las gestiones Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, destacaron que esta modalidad resulta ideal para contemplar situaciones laborales, dinámicas familiares, viajes o residencias transitorias.

Al no obligar al usuario a concurrir exclusivamente a la oficina más cercana a su domicilio declarado en el DNI, se favorece la descentralización de la atención, se optimiza la capacidad de respuesta de las distintas delegaciones y se reducen traslados innecesarios.

La plataforma permite seleccionar la sede más conveniente según los horarios laborales o rutinas familiares. Foto: Télam Paso a paso: cómo solicitar la cita El procedimiento es completamente gratuito, se realiza de forma digital y requiere seguir estas indicaciones:

Ingresar al sitio oficial anses.gob.ar , dirigirse a "Trámites y servicios" y hacer clic en Turnos .

Seleccionar la opción Solicitar un turno y elegir la gestión deseada.

Completar el número de CUIL del titular y pulsar continuar.

Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados y optar por la función Buscar por provincia .

Seguir los pasos que indica el sistema para confirmar el lugar, fecha y horario. Finalmente, las autoridades reiteraron que cualquier turno solicitado puede ser consultado o cancelado de manera rápida y sencilla ingresando al portal web mi Anses.