Última llamada de Anses para AUH y jubilaciones: qué pasa este lunes

El calendario de pagos de Anses llega este lunes a la última terminación de DNI para jubilaciones mínimas y AUH. También se habilitan nuevas asignaciones.

Anses completa este lunes 21 los pagos de septiembre para jubilados de la mínima y titulares de AUH.

El calendario de pagos de Anses tendrá este lunes 21 de septiembre una jornada particular: algunos de los beneficios con mayor cantidad de titulares completarán sus depósitos por terminación de DNI, mientras que otros continuarán durante los próximos días.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo llegan al final de su cronograma. Después de casi dos semanas de acreditaciones, este lunes recibirán el dinero quienes tengan DNI terminado en 9.

También termina la distribución mensual por documento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Anses depositará ambas prestaciones a los titulares con documentos finalizados en 9.

El calendario de pagos de Anses abre además la segunda quincena de las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Shutterstock Qué paga Anses este lunes 21 de septiembre Estos son los principales grupos que tienen pagos previstos durante la jornada: