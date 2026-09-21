Última llamada de Anses para AUH y jubilaciones: qué pasa este lunes
El calendario de pagos de Anses llega este lunes a la última terminación de DNI para jubilaciones mínimas y AUH. También se habilitan nuevas asignaciones.
El calendario de pagos de Anses tendrá este lunes 21 de septiembre una jornada particular: algunos de los beneficios con mayor cantidad de titulares completarán sus depósitos por terminación de DNI, mientras que otros continuarán durante los próximos días.
Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo llegan al final de su cronograma. Después de casi dos semanas de acreditaciones, este lunes recibirán el dinero quienes tengan DNI terminado en 9.
También termina la distribución mensual por documento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Anses depositará ambas prestaciones a los titulares con documentos finalizados en 9.
Qué paga Anses este lunes 21 de septiembre
Estos son los principales grupos que tienen pagos previstos durante la jornada:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 9.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 9.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 9.
- Asignación por Embarazo: DNI terminado en 7.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: comienza el período correspondiente a la segunda quincena, para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: sigue habilitado el cobro para todas las terminaciones.
La Asignación por Embarazo todavía no completa su recorrido. Después del pago para los DNI terminados en 7 de este lunes, quedarán pendientes las terminaciones 8 y 9, previstas para el martes 22 y miércoles 23, respectivamente.