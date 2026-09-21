Nonpalidece cumple 30 años y los celebra con una gira aniversario: cuándo y dónde serán las nuevas fechas

La banda de reggae celebra este 21 de septiembre tres décadas de trayectoria y dio a conocer novedades de su gira aniversario.

Este 21 de septiembre, Nonpalidece cumple 30 años de carrera y comienza a trasladar el aniversario a los escenarios. La banda agotó las entradas para su show del próximo 1 de octubre en C Art Media y anunció nuevas fechas en Tigre, Quilmes y Mendoza como parte de una gira que recorrerá diferentes momentos de su historia.

El grupo compartió en sus redes sociales un video que resume sus tres décadas de trayectoria, desde sus comienzos hasta la actualidad. El material funciona como punto de partida para una celebración que continuará durante los próximos meses y que todavía tiene más presentaciones por confirmar.

Mirá el video de Nonpalidece Nonpalidece agotó su show en C Art Media Uno de los primeros conciertos tendrá lugar el 1 de octubre en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, y las entradas ya se encuentran completamente agotadas. A partir de allí, el recorrido continuará el 24 de octubre en Tigre, ciudad donde se formó la banda a mediados de los años '90.

Una semana después, el 31 de octubre, Nonpalidece llegará a Quilmes, mientras que el 13 de noviembre llevará la celebración a Mendoza. Además, el grupo anticipó que próximamente se conocerán más fechas.

“30 años, 30 canciones”: cómo será la gira aniversario La celebración se desarrolla bajo el concepto “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”. Los shows estarán construidos alrededor de un repertorio de 30 temas que permitirá recorrer distintas etapas de la trayectoria de Nonpalidece y trasladar el aniversario a diferentes escenarios.