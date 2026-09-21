Placebo vuelve a la Argentina para celebrar sus 30 años: fecha y entradas

A tres años de su última visita, Brian Molko y Stefan Olsdal regresarán a Buenos Aires con el “30th Anniversary Tour”. Todo sobre la vuelta de Placebo.

Treinta años después del disco que inició su historia,Placebo vuelve al punto de partida sin dejar de mirar hacia su presente. La banda británica regresará a Argentina a tres años de su última visita con el “30th Anniversary Tour”, una gira que recupera las canciones que definieron sus comienzos y las conecta con las diferentes etapas de su trayectoria.

Brian Molko y Stefan Olsdal se presentarán el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, en un concierto que llegará después de una extensa etapa europea de la gira aniversario. El regreso también encuentra a Placebo revisitando su primer trabajo a través de “Placebo RE”, publicado en junio de 2026.

Placebo tocará el miércoles 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas. Gentileza Placebo vuelve al disco que inició su historia La celebración tiene como punto de partida “Placebo”, el álbum debut que la banda lanzó en 1996, en pleno auge del Britpop. Tres décadas después, el grupo retomó aquellas grabaciones para construir “Placebo RE”, una nueva lectura realizada a partir del material original y de la experiencia acumulada durante 30 años de interpretar esas canciones en vivo.

El proyecto fue concebido como una suerte de director's cut que permite regresar al comienzo desde la perspectiva actual de la banda. El “30th Anniversary Tour”, por su parte, comienza en Europa y contempla más de 30 fechas hasta diciembre, con presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres.

De “Nancy Boy” a “The Bitter End” Placebo apareció en la escena británica en 1996 con una identidad que se diferenciaba de buena parte del rock que dominaba el Reino Unido durante aquellos años. “Nancy Boy” fue una de las primeras canciones de aquella etapa. Con el paso del tiempo, el repertorio sumó temas como “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K” y “The Bitter End”.