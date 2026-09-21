Cómo es el cottolengo que visitará el papa León XIV en su paso por Argentina

La Obra Don Orione confirmó que el pontífice llegará el 9 de noviembre al establecimiento ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Este lunes, se dio a conocer la agenda del papa León XIV durante su visita apostólica a la Argentina. Entre las actividades anunciadas por la Santa Sede, el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el próximo 9 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en la histórica sede ubicada en avenida Lacaze 3963, Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. De acuerdo con lo informado por la institución, la jornada fue pensada como un espacio de cercanía y encuentro con los residentes. Sin embargo, debido a las características del establecimiento, no habrá acceso masivo para el público general.

"Para la Familia Orionita, la visita representa un acontecimiento de profunda significación pastoral y un reconocimiento a una misión que se sostiene cotidianamente junto a personas con discapacidad, sus familias, religiosos, trabajadores, profesionales y voluntarios. La Obra busca poner en el centro la dignidad de cada persona, promoviendo cuidado integral, vínculos, participación y vida en comunidad", reza el comunicado oficial del Cottolengo Don Orione de Claypole.

La Obra Don Orione desarrolla su misión junto a personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad. Gentileza Cómo será la visita de León XIV al cottolengo de Claypole La institución ya comenzó los preparativos para recibir al pontífice el 9 de noviembre. La visita se realizará en el marco de la misión que Don Orione desarrolla junto a personas con discapacidad y otras personas en situaciones de vulnerabilidad.

El trabajo del Cottolengo incluye el acompañamiento de residentes y sus familias, con la participación de religiosos, trabajadores, profesionales y voluntarios. Según explicó la organización, su tarea está orientada al cuidado integral, los vínculos, la participación y la vida en comunidad.