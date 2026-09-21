El Vaticano confirmó los horarios de las misas y los lugares que visitará el papa León XIV en su estadía en Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú . Durante cuatro jornadas, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján , con una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas, reuniones con distintos sectores de la sociedad y visitas de carácter social.

El cronograma incluye encuentros con el presidente Javier Milei , autoridades, representantes de la sociedad civil y líderes religiosos, además de varias misas multitudinarias. También contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , al complejo penitenciario federal de Buenos Aires y una vigilia con jóvenes.

La agenda comenzará formalmente en Argentina después de la visita de León XIV a Uruguay y finalizará el 11 de noviembre, cuando el Papa partirá desde Buenos Aires rumbo a Lima.

Antes de ingresar a la Argentina, León XIV celebrará a las 10.30 una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida , en Uruguay, santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

A las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco y, a las 15.30 , el Papa partirá en avión hacia Buenos Aires.

Su llegada al Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16.30, donde tendrá lugar la acogida oficial.

Pocos minutos después, a las 17, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A las 17.20 será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá a las 17.50 un encuentro con el presidente de la Nación.

La primera jornada finalizará con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, previsto para las 18.30. Allí León XIV pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre: Claypole, misa y encuentro con trabajadores

La segunda jornada comenzará a las 9.15, con una visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Papa ofrecerá un saludo.

A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, uno de los principales encuentros masivos de su paso por Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16.10, participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde brindará un discurso.

Luego, a las 17.30, se reunirá con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

El día concluirá con una cena con los obispos en el Arzobispado, prevista para las 19.45.

Martes 10 de noviembre: León XIV viaja a Córdoba

El martes estará marcado por la visita a Córdoba. El Papa partirá a las 7.30 desde Buenos Aires rumbo a la capital provincial y llegará al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

Una hora después, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires. El vuelo partirá a las 16.55 y está previsto que llegue al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

La jornada tendrá como cierre uno de los encuentros más esperados: a las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles y pronunciará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, Luján y partida

El último día de la visita comenzará a las 8, cuando el Papa visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde saludará al personal y a las personas privadas de su libertad.

A las 10, León XIV se trasladará a Luján para celebrar una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia será la última actividad pública de su visita a la Argentina.

Finalmente, a las 13.30, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ministro Pistarini.

A las 14, el avión papal partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar el viaje apostólico.

Cuatro días y cuatro escenarios

De esta manera, la visita de León XIV tendrá como principales escenarios a Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades sociales.

La Argentina será la segunda escala del viaje apostólico del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre. El Vaticano confirmó oficialmente que en Argentina recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.