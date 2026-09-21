El comunicado del Gobierno tras oficializarse la agenda del papa León XIV: "Una oportunidad de encuentro para todos los argentinos"
La Casa Rosada ponderó la agenda oficial que informó el Vaticano sobre la presencia del pontífice en Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.
El Gobierno nacional destacó, mediante un comunicado, la confirmación de la agenda del papa León XIV en Argentina, entre el 8 y 11 de noviembre y aseguró que su visita significará "una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".
"La Oficina del Presidente celebra el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica que Su Santidad el papa León XIV realizará a la República Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, en respuesta a las invitaciones oportunamente formuladas por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, y por la Iglesia argentina", señalaron en el documento.
"Durante su estadía, el Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde mantendrá encuentros institucionales y pastorales y compartirá distintas actividades con los fieles. El programa contempla asimismo su encuentro con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada y, en el Palacio Libertad, con autoridades, el Cuerpo diplomático y la sociedad civil. El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses", resaltaron desde la Casa Rosada.
"Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica", consignaron.
Para el Ejecutivo, "la visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos". "La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto", completaron.
La agenda de León XIV en Argentina
Domingo 8 de noviembre — Llegada a Buenos Aires
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16:30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.
17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.
17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
17:50: Visita al presidente de la República.
18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad. Discurso del Santo Padre.
Lunes 9 de noviembre — Actividades en Buenos Aires
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09:15: Visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
11:30: Santa misa en el Monumento de los Españoles. Homilía del Santo Padre.
16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.
17:30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.
18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.
19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre — Córdoba y Buenos Aires
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07:30: Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.
09:00: Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.
15:15: Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.
16:55: Regreso en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
18:10: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Discurso del Santo Padre.
Miércoles 11 de noviembre — Luján y partida hacia Perú
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08:00: Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.
10:00: Santa misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.
13:30: Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ministro Pistarini.
14:00: Salida en avión hacia Lima.
17:30: Llegada a la Base Aeronaval del Callao.