El comunicado del Gobierno tras oficializarse la agenda del papa León XIV: "Una oportunidad de encuentro para todos los argentinos"

La Casa Rosada ponderó la agenda oficial que informó el Vaticano sobre la presencia del pontífice en Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

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Javier Milei en su encuentro con León XIV

El Gobierno nacional destacó, mediante un comunicado, la confirmación de la agenda del papa León XIV en Argentina, entre el 8 y 11 de noviembre y aseguró que su visita significará "una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".

"La Oficina del Presidente celebra el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica que Su Santidad el papa León XIV realizará a la República Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, en respuesta a las invitaciones oportunamente formuladas por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, y por la Iglesia argentina", señalaron en el documento.

"Durante su estadía, el Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde mantendrá encuentros institucionales y pastorales y compartirá distintas actividades con los fieles. El programa contempla asimismo su encuentro con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada y, en el Palacio Libertad, con autoridades, el Cuerpo diplomático y la sociedad civil. El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses", resaltaron desde la Casa Rosada.

"Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica", consignaron.

Para el Ejecutivo, "la visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos". "La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto", completaron.