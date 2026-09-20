Cornide: "La visita de León XIV puede poner a las PyMEs en la agenda"

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, afirmó que la visita del papa León XIV a la Argentina puede representar una oportunidad para volver a colocar en el centro de la agenda pública la situación social, el empleo y la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Cornide sostuvo que la llegada del pontífice tendrá una dimensión religiosa, pero consideró que también puede abrir una instancia de reflexión para la dirigencia argentina frente a las dificultades que enfrentan distintos sectores de la sociedad.

“La llegada de León XIV será un acontecimiento religioso, pero también puede convertirse en un llamado a la reflexión para toda la dirigencia argentina. Tenemos que volver a mirar la realidad de las familias, de los trabajadores y de miles de PyMEs que hacen enormes esfuerzos para seguir produciendo”, afirmó.

El dirigente empresario puso especial énfasis en el lugar que ocupan las pequeñas y medianas empresas dentro de la estructura productiva y social del país. Según expresó, su importancia no se limita a la actividad económica, sino que también alcanza al empleo, las familias y las comunidades donde desarrollan sus actividades.

Cornide señaló que las PyMEs sostienen puestos de trabajo, mantienen actividad económica en distintas ciudades del interior y permiten que numerosas familias puedan proyectar su futuro a partir del empleo.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que provoca el cierre de una pequeña empresa y planteó que su desaparición tiene efectos que exceden a la propia firma.

“Cuando cierra una pequeña empresa no desaparece solamente una razón social. Se pierden empleos, historias familiares, proveedores y una parte de la identidad productiva de una comunidad. Defender a las PyMEs es defender el trabajo argentino”, expresó.

Para el presidente honorario de CAME, la situación de estas empresas debería formar parte de una discusión más amplia sobre el trabajo, la producción y las condiciones sociales del país.

Cornide pidió recuperar el diálogo entre empresarios y trabajadores

Cornide también consideró que el mensaje social de la Iglesia puede contribuir a reconstruir ámbitos de diálogo entre empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y representantes del Estado.

El dirigente vinculó esa posibilidad con la realidad económica y social y sostuvo que la visita de León XIV puede funcionar como una convocatoria al encuentro entre sectores con distintas responsabilidades dentro de la sociedad.

En ese marco, hizo referencia a la doctrina social de la Iglesia y planteó la necesidad de que las decisiones económicas contemplen también sus consecuencias sobre las personas, el empleo y la actividad productiva.

“La doctrina social de la Iglesia nos enseña que la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. El equilibrio fiscal es importante, pero también lo son el empleo, la producción y la dignidad de quienes trabajan”, manifestó Cornide.

Sus declaraciones apuntaron así a combinar la discusión económica con una mirada sobre el mercado laboral y la capacidad de las empresas de mantener su actividad y sus puestos de trabajo.

El antecedente de la visita de Juan Pablo II en 1987

Cornide recordó además su relación histórica con la Iglesia y su participación en iniciativas destinadas a promover el diálogo entre el sector empresario y la comunidad católica.

Dentro de esos antecedentes, destacó que fue uno de los dirigentes que acompañaron y promovieron la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1987.

A partir de aquella experiencia, el referente de CAME comparó las expectativas que genera la llegada de León XIV con las que existieron durante la visita del entonces pontífice.

“Esperamos a León XIV con la misma esperanza con la que recibimos a Juan Pablo II. La Argentina necesita una palabra que una, que convoque al encuentro y que nos recuerde que ningún proyecto económico puede consolidarse si deja al costado a quienes producen, trabajan o buscan una oportunidad”, concluyó Cornide.