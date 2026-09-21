El Gobierno anunció que analiza establecer feriados por la visita del papa León XIV: qué días serían

La llegada del papa León XIV a la Argentina podría generar cambios excepcionales en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno de Javier Milei confirmó que analiza la posibilidad de establecer feriados o asuetos durante la visita del Pontífice, aunque por el momento no existe una decisión oficial.

La posibilidad fue planteada por el canciller Pablo Quirno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada , donde se brindaron detalles sobre la visita apostólica que León XIV realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre . El funcionario señaló que el tema se encuentra en evaluación , en paralelo con la organización del operativo de seguridad, transporte y logística.

La discusión adquiere relevancia por la magnitud de las actividades previstas. Durante cuatro jornadas, el Papa recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján , con misas multitudinarias y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

La posibilidad de establecer jornadas no laborables se concentra especialmente en los días de actividad del Papa durante la semana: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre .

El lunes 9, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján antes de partir rumbo a Perú.

Todavía no hay feriados confirmados

Pese a las versiones y al análisis dentro del Gobierno, el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre todavía no son feriados ni días no laborables.

La eventual medida deberá ser definida y oficializada por el Poder Ejecutivo. Por ahora, el Gobierno continúa evaluando cuál será la modalidad, teniendo en cuenta tanto la convocatoria prevista para las celebraciones como las necesidades de organización y seguridad.

La discusión se da mientras Nación, las autoridades locales y representantes de la Iglesia avanzan en la coordinación de la visita. El Gobierno ya había anticipado que pondría a disposición todas las capacidades del Estado para garantizar la organización del viaje apostólico.

De esta manera, quienes esperan un fin de semana largo de cinco días por la visita papal deberán aguardar una definición oficial. Por ahora, la posibilidad de declarar feriados o asuetos sigue bajo análisis.