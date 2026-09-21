Banco Nación ofrece reintegros de hasta $25.000: cómo aprovecharlos

Los descuentos bancarios pueden reducir una parte de los gastos cotidianos, pero las condiciones cambian según el comercio, el medio de pago y la fecha. En septiembre, Banco Nación mantiene promociones en supermercados y estaciones de servicio que también pueden aprovechar los jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

El esquema vigente no contempla una única propuesta exclusiva para adultos mayores en los tres rubros. Algunas campañas están disponibles para toda la cartera de clientes, mientras que otras ofertas destinadas específicamente a jubilados ya alcanzaron la fecha de cierre indicada en sus términos y condiciones. Por eso, conviene revisar cada beneficio antes de pagar.

Combustible: cuánto devuelve Banco Nación Una de las promociones que continúa activa ofrece un 20% de descuento en estaciones YPF adheridas. El beneficio rige hasta el 30 de septiembre de 2026, tiene un tope de reintegro de $10.000 por cliente durante el mes y alcanza a las compras abonadas en un pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación. La operación debe realizarse mediante MODO BNA+, de acuerdo con la información publicada por la entidad bancaria. La devolución no se aplica de manera automática a cualquier compra: es necesario utilizar la billetera, elegir una tarjeta habilitada y operar en un establecimiento incluido en la campaña.

Milagros Lostes - MDZ En supermercados, las propuestas varían según la cadena. Banco Nación informa un 20% de ahorro en supermercados DIA los viernes y sábados, con un límite de devolución de $20.000 por cliente durante septiembre. Para acceder, la compra debe pagarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco a través de MODO BNA+. La promoción comenzó el 4 de septiembre y finaliza el día 30, según las condiciones difundidas por BNA. También existe una campaña de MODO en Jumbo: concede un 20% los martes y jueves para operaciones desde $100.000, con un tope mensual de $25.000 por banco. Incluye tarjetas de distintas entidades, entre ellas Banco Nación, y puede finalizar antes si se agota el fondo previsto para reintegros. MODO detalla que abarca compras presenciales y online en comercios adheridos.

Qué ocurrió con los descuentos para jubilados en farmacias La promoción exclusiva para jubilados que cobran en Banco Nación otorgaba un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés los lunes en farmacias adheridas. Sin embargo, existe una diferencia entre la fecha visible en la ficha de MODO y el texto legal publicado en esa misma página. El encabezado señala una extensión hasta febrero de 2027, pero los términos y condiciones establecen como cierre el 31 de agosto de 2026.