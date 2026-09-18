Banco Nación: cómo obtener hasta $50.000 de reintegro en nafta

El gasto en combustible vuelve a tener una ventana de ahorro para los clientes del Banco Nación . Desde septiembre, una promoción permite recuperar el 20% de las cargas realizadas los viernes y, si se aprovechan todos los topes mensuales, alcanzar un reintegro acumulado de hasta $50.000 antes de que termine enero.

El beneficio comenzó el 1° de septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2027. Según informa el sitio oficial de promociones del Banco Nación , el límite de devolución es de $10.000 por cliente y por mes. La campaña se aplica de manera presencial, únicamente los viernes y en los establecimientos incorporados al programa.

La cifra surge de sumar los cinco topes mensuales disponibles durante la vigencia de la promoción: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Quien obtenga la devolución máxima de $10.000 en cada uno de esos períodos podrá reunir $50.000 al finalizar la campaña. No se trata, por lo tanto, de un pago único ni de un monto que se acredite por realizar una sola carga.

Como el reintegro equivale al 20% del consumo, será necesario gastar $50.000 en combustible durante un mismo mes para recuperar los $10.000 completos. El cálculo se repite en cada período: para alcanzar el máximo acumulado habrá que efectuar compras elegibles por $250.000 a lo largo de los cinco meses. Un gasto inferior también recibe la devolución, pero siempre en proporción al importe abonado. Por ejemplo, una carga de $30.000 genera un reintegro de $6.000.

Para acceder al beneficio, la compra debe hacerse un viernes y de manera presencial en una estación adherida. El pago se efectúa mediante BNA+ y MODO, con una tarjeta de crédito habilitada y emitida por el Banco Nación. Antes de confirmar la operación, conviene comprobar que la tarjeta correcta esté vinculada y seleccionada dentro de la aplicación.

La modalidad de pago es determinante. Una compra realizada otro día, en una estación en la que no participe o con un medio diferente, puede quedar fuera de la promoción. MODO recomienda revisar cada beneficio desde la sección “Promos” de su aplicación, donde figuran los días habilitados, la duración, las entidades participantes y los plazos previstos para la acreditación. También aclara que los reintegros se depositan en la cuenta bancaria vinculada al medio utilizado para pagar. Más información en MODO.

Cuáles son las estaciones de servicio adheridas

La promoción contempla establecimientos seleccionados de YPF, Shell, Axion, Puma Energy, Gulf y Dapsa. Sin embargo, que una marca aparezca en la campaña no implica que todas sus estaciones estén incluidas. El listado oficial permite buscar los comercios por nombre, ubicación o red antes de realizar la carga.

También es importante controlar cuánto reintegro se acumuló durante el mes. Una vez alcanzado el límite de $10.000, las operaciones posteriores ya no generan nuevas devoluciones hasta que comienza el período siguiente. Los topes no utilizados tampoco se trasladan: si un cliente recibe $6.000 en septiembre, los $4.000 restantes no se suman al límite de octubre. Para llegar a los $50.000 anunciados será necesario completar el máximo en cada uno de los cinco meses y respetar todas las condiciones de la promoción.