Ante la mora récord, Banco Nación amplió las opciones para refinanciar deudas

La entidad anunció nuevas condiciones de refinanciación para clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior. Habrá opciones en UVA y en pesos.

El Banco Nación anunció una mejora en las condiciones para refinanciar deudas de clientes que se encuentran en situación de mora, en un contexto en el que la mora de los hogares alcanzó niveles récord. La medida apunta a facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y adaptar las cuotas a la capacidad de pago de cada cliente.

El nuevo esquema está dirigido a personas con deudas clasificadas en Situación 3 o superior, de acuerdo con las categorías utilizadas por el sistema financiero. Para determinados préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito, el banco ofrece alternativas tanto en UVA como en pesos.

¿Cuáles son las nuevas condiciones de refinanciación del Banco Nación? El Banco Nación estableció dos alternativas principales, según la moneda elegida para la refinanciación:

Refinanciación en UVA: para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una TNA del 7,5% y un plazo de hasta 120 meses.

Refinanciación en pesos: con una TNA del 25% para los clientes que abonen las cuotas en término y un plazo máximo de 96 meses. La extensión de los plazos busca reducir el valor de las cuotas mensuales y adecuar los compromisos financieros a la situación económica de los clientes. Según explicó la entidad, las nuevas condiciones representan una reducción del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación de las obligaciones.

El Banco Nación cambió las condiciones de refinanciación Alf Ponce Mercado / MDZ En particular, el esquema contempla deudas provenientes de préstamos personales y tarjetas de crédito. El objetivo del Banco Nación es facilitar que esos clientes puedan regularizar sus obligaciones y recuperar progresivamente su capacidad crediticia.