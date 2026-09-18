La mora en créditos a las familias rozó el 13% en julio, según el Banco Central

El sistema financiero argentino registró en julio de 2026 una marcada disparidad entre la evolución del crédito a las empresas y las asistencias financieras otorgadas a los hogares. De acuerdo con el reporte oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , la irregularidad a nivel sistémico mostró un comportamiento controlado a nivel general, pero exhibió su mayor nivel de tensión en el segmento de las familias, donde la mora alcanzó el 12,9%.

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico durante julio. Este resultado se situó levemente por encima del registro de junio, aunque se mantuvo similar al valor observado en mayo de 2026. En contraste con los hogares, el indicador de mora correspondiente a las empresas alcanzó tan solo un 3,6%.

Adicionalmente, continuó registrándose una desaceleración mensual del crecimiento del saldo real de la cartera en situación irregular, y la probabilidad de default estimada (PDE) para el saldo total de crédito al sector privado se redujo hasta el 2,4%.

El saldo real del financiamiento al sector privado en pesos se redujo un 0,9% en julio. Este comportamiento respondió a desempeños heterogéneos entre las distintas asistencias: los créditos destinados al consumo se redujeron, las líneas comerciales no presentaron cambios significativos y los préstamos con garantía real se incrementaron.

Por su parte, el saldo de crédito al sector privado en moneda extranjera creció 0,6% mensual en su moneda de origen. En conjunto, el saldo real de crédito total (moneda nacional y extranjera) disminuyó 1% en el mes, acumulando un incremento del 4,7% interanual.

¿Cómo fue el comportamiento de los depósitos en el sistema bancario?

El saldo real de los depósitos del sector privado en pesos disminuyó 3,4% en julio, impulsado principalmente por la caída en las cuentas a la vista. Por el contrario, los depósitos del sector privado en moneda extranjera aumentaron 2,5% mensual en su moneda de origen.

¿Cuenta el sistema financiero con resiliencia y previsiones suficientes ante la mora?

El conjunto de entidades financieras conservó elevados niveles de cobertura con previsiones durante julio. El saldo de previsiones totales representó un 87,6% de la cartera en situación irregular a nivel sistémico y un 6,7% del crédito total al sector privado. Al contemplar de forma conjunta la morosidad, las previsiones constituidas y el capital disponible, el saldo de crédito en situación irregular neto de previsiones se ubicó en 2,1% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) a nivel agregado (-0,1 p.p. mensual), lo que da cuenta del amplio grado de resiliencia del sistema frente a potenciales pérdidas por riesgo de crédito.

¿Cuáles fueron los niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad de los bancos?

Los indicadores fundamentales del sistema bancario mostraron una posición sólida: