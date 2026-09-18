El dólar cerró la semana con una nueva suba: así quedaron las cotizaciones
El dólar oficial mayorista tuvo un cierre de la jornada al alza y el dólar blue volvió a bajar. Las cotizaciones de este viernes.
En el cierre de una semana con muchos movimientos y tras la aprobación de Inocencia Fiscal ll, el dólar volvió a tener novedades y cambios dispares en los últimos minutos de la jornada de este viernes. El mayorista subió, el minorista se estancó y el blue bajó.
En concreto, el dólar mayorista cerró hoy a $1514,50 con una suba de $4,50 respecto del cierre del día jueves. De esta forma, quedó a 25,7% del límite superior de la banda. Este segmento tomado como referencia subió seis pesos en toda la semana, es decir, un 0,4%; mientras que en lo que va del año incrementó $59,50.
Por su parte, el dólar oficial minorista se quedó quieto y sumó su segundo día sin cambios de forma consecutiva. Cerró a $1485 para la compra y $1535 para la venta en el Banco Nación. Así quedó el día miércoles y no volvió a registrar variaciones en su cotización.
El dólar blue bajó
Mientras tanto, el dólar blue volvió a anotarse una nueva baja en el cierre de la semana y se ubicó en $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre del jueves.
El paralelo ha tenido una semana con movimientos dispares ya que encadenó una importante suba durante el lunes y martes, pero ya lleva tres jornadas consecutivas a la baja.