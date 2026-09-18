El dólar cerró la semana con una nueva suba: así quedaron las cotizaciones

El dólar oficial mayorista tuvo un cierre de la jornada al alza y el dólar blue volvió a bajar. Las cotizaciones de este viernes.

En el cierre de una semana con muchos movimientos y tras la aprobación de Inocencia Fiscal ll, el dólar volvió a tener novedades y cambios dispares en los últimos minutos de la jornada de este viernes. El mayorista subió, el minorista se estancó y el blue bajó.

En concreto, el dólar mayorista cerró hoy a $1514,50 con una suba de $4,50 respecto del cierre del día jueves. De esta forma, quedó a 25,7% del límite superior de la banda. Este segmento tomado como referencia subió seis pesos en toda la semana, es decir, un 0,4%; mientras que en lo que va del año incrementó $59,50.

Por su parte, el dólar oficial minorista se quedó quieto y sumó su segundo día sin cambios de forma consecutiva. Cerró a $1485 para la compra y $1535 para la venta en el Banco Nación. Así quedó el día miércoles y no volvió a registrar variaciones en su cotización.

El dólar blue bajó Mientras tanto, el dólar blue volvió a anotarse una nueva baja en el cierre de la semana y se ubicó en $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre del jueves.