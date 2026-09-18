Wall Street: el riesgo país sube por encima de los 520 puntos y los activos argentinos operan en rojo

El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa. El riesgo país sube y supera los 520 puntos básicos, en un contexto donde los bonos argentinos retroceden en Wall Street .

Los bonos en dólares son arrastrados en Nueva York en medio de un contexto desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (FED) de volver a subir las tasas de interés el miércoles.

La deuda soberana se pinta de rojo y cae hasta 1,2% en Wall Street, como el caso del Global 2029 . Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica y retroceden hasta 1,2%.

El riesgo país sube y se ubica en 521 puntos básicos.

En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder se mueven con bajas generalizadas, con la mayor caída registrada por Supervielle (-2,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street no escapan al mal clima y se hunden hasta 5,8%, traccionados por Central Puerto (-5,8%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.