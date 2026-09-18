Wall Street: el riesgo país sube por encima de los 520 puntos y los activos argentinos operan en rojo
El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa tras la decisión de la FED de subir las tasas. El riesgo país sube.
El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa. El riesgo país sube y supera los 520 puntos básicos, en un contexto donde los bonos argentinos retroceden en Wall Street.
Los bonos en dólares son arrastrados en Nueva York en medio de un contexto desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (FED) de volver a subir las tasas de interés el miércoles.
La deuda soberana se pinta de rojo y cae hasta 1,2% en Wall Street, como el caso del Global 2029 . Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica y retroceden hasta 1,2%.
El riesgo país sube y se ubica en 521 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder se mueven con bajas generalizadas, con la mayor caída registrada por Supervielle (-2,2%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street no escapan al mal clima y se hunden hasta 5,8%, traccionados por Central Puerto (-5,8%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.