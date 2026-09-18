IDEA abre el debate sobre el desafío de sostener 20 años de crecimiento: los 10 puntos de discusión para este año

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina ( IDEA ) se prepara para su encuentro anual previsto entre el 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata. En esta oportunidad, el coloquio pondrá foco en cómo construir las condiciones necesarias para sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

Bajo el lema " Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia ", el encuentro reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.

"La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida", señaló Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia.

La transformación simultánea de la geopolítica, las plataformas tecnológicas, la demografía, los recursos y la energía, junto con las nuevas condiciones de acceso al capital, está modificando las reglas con las que países y empresas compiten, producen e invierten. El primer eje buscará comprender qué oportunidades abre este nuevo escenario para la Argentina.

Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University, abordará el nuevo mapa global de la geopolítica; y Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, analizará el escenario financiero que viene.

También participarán Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, para abordar los cambios demográficos; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University, quien analizará la inteligencia artificial, la innovación y la aceleración tecnológica; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, sobre los recursos estratégicos; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.

En ese marco, IDEA plantea los siguientes puntos:

1. Argentina tiene una oportunidad estratégica en esta nueva era. Capturarla requiere una agenda de largo plazo que fortalezca la competitividad y acelere su integración al mundo.

2. El empresariado argentino debe asegurar su competitividad y pensar estratégicamente el nuevo contexto global, capturando oportunidades con inversión y transformación.

Los pilares para una Argentina estable

El segundo eje pondrá el foco en las condiciones para consolidar la estabilidad macroeconómica, necesarias para recuperar condiciones para la inversión y la planificación de largo plazo. Esto requiere también instituciones sólidas, reglas claras, seguridad jurídica y políticas capaces de trascender los ciclos políticos.

La agenda abordará estos desafíos desde distintas perspectivas. Pablo Goldberg, Managing Director y Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock, analizará las condiciones para invertir en Argentina; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI, analizará la estabilidad institucional.

El debate sobre la Justicia contará con Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y Diego Luciani, fiscal general, mientras que Luis Lacalle Pou, ex presidente de Uruguay, aportará su experiencia sobre las condiciones que permiten construir estabilidad y sostenerla en el tiempo.

En este eje, IDEA propone:

3. Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias; la resolución estructural de los desequilibrios previsionales y distorsiones tributarias; la estabilidad de la moneda y la independencia del Banco Central; y la sostenibilidad externa.

4. Avanzar en la estabilidad institucional a través de reglas claras y previsibles; el respeto por el sistema republicano, la división de poderes y la propiedad privada; y una Justicia más eficaz, digital y transparente.

5. Construir grandes acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y sostengan políticas de Estado.

De promesa a potencia: las claves para la competitividad

El tercer eje analizará cómo transformar las capacidades de la Argentina en mayor inversión, productividad y competitividad.

En este eje, Ryan McInerney, CEO de Visa, abordará el desafío de competir y la innovación desde los mercados globales, mientras que la mirada empresarial tendrá un lugar central con el panel “Empresas en primera persona”, que reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La conversación abarcará los desafíos concretos que enfrentan las empresas para crecer y competir, y las condiciones que necesita el país para reducir costos, mejorar infraestructura, avanzar en materia tributaria, transformación productiva e inserción internacional.

En este contexto, IDEA planteará que:

6. Argentina debe continuar avanzando en mejorar la competitividad, con especial foco en infraestructura e impuestos.

7. A nivel de matriz productiva, potenciar el desarrollo competitivo de la Argentina, acompañando los procesos de transformación productiva.

8. Desarrollar una mentalidad competitiva al interior de las empresas, acorde al nuevo paradigma.

Desarrollo argentino: educación y trabajo

El cuarto eje pondrá en el centro una condición indispensable para sostener un proceso de crecimiento durante las próximas décadas: las capacidades de las personas.

Una economía que aspire a crecer de manera sostenida necesitará transformar los años de escolarización en aprendizajes efectivos, desarrollar el capital humano que demanda una economía cada vez más compleja y generar oportunidades de empleo formal y de calidad.

La visión de IDEA en este eje es:

9. Argentina necesita avanzar en políticas de mediano plazo que permitan recuperar los niveles educativos básicos y, al mismo tiempo, abordar los desafíos estructurales para impulsar transformaciones que nos permitan acercarnos a estándares educativos globales.

10. Las formas de trabajo han cambiado significativamente, por lo que resulta clave revertir la expansión de la informalidad y avanzar en las reformas pendientes para modernizar el sistema laboral.