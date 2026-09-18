Cuánto cuesta comer en Brasil: la guía gastronómica de los mejores restaurantes

A partir del próximo 17 de octubre, Vitória tendrá un vuelo directo con Buenos Aires , sin escalas y en poco más de tres horas y media. Esta noticia pone en el mapa a Espírito Santo, un estado del sudeste brasileño todavía poco transitado por el turismo argentino, pero con un atractivo que empieza a sonar cada vez más fuerte: su gastronomía .

Ahí, cada plato tiene un origen concreto -una familia de pescadores, una comunidad artesanal, una receta que se repite igual hace generaciones- y eso se traduce en una cocina de identidad muy marcada, con la moqueca capixaba como estandarte, pero con mucho más por descubrir.

Y para quienes empiecen a considerar Espíritu Santo como su próximo destino en Brasil , repasamos qué comer, en qué restaurantes y con qué presupuesto, según los precios relevados en las cartas de los locales más recomendados del estado capixaba.

Antes de hablar de precios, una aclaración necesaria para cualquiera que llegue a Brasil pensando en "moqueca" en términos genéricos: la versión capixaba no lleva leche de coco ni aceite de dendê, a diferencia de la bahiana. Se prepara con pescado o mariscos frescos, tomate, cebolla, cilantro, aceite de oliva y urucum -la semilla que le da el color rojizo característico- y se cocina lentamente en una olla de barro.

Esas ollas, llamadas panelas, se siguen fabricando a mano en el barrio de Goiabeiras, en Vitória, con una técnica que tiene más de 400 años y que fue declarada Patrimonio Cultural de Brasil por el IPHAN. El barro se pisa, se modela, se quema y se sella con un baño de tanino extraído de la corteza de los árboles del manglar cercano. Todo ese proceso hace que estos recipientes sean un ingrediente indispensable de este plato.

A lo largo y ancho de la oferta gastronómica de Espírito Santo, la moqueca aparece en las cartas y es el corazón de un menú capixaba. Todas se sirven para compartir entre dos personas y suelen venir acompañadas de arroz blanco.

La moqueca capixaba, el plato que distingue a Espírito Santo. Sol Devia / MDZ Online

Cuánto sale comer en Espírito Santo

Según lo relevado en las cartas de los principales restaurantes del destino, una entrada o petisco para compartir ronda entre R$ 45 y R$ 130, mientras que la moqueca clásica para dos personas va de R$ 180, en su versión más económica con sururu, hasta R$ 550 cuando lleva camarón o langosta. Los platos individuales de pulpo, mariscos o pescado grillado se mueven entre R$ 125 y R$ 350, y los postres no suelen superar los R$ 65.

Con el real en torno a los $320, de acuerdo a la cotización para el pago con pix de las principales billeteras digitales que operan en el país, una moqueca para dos puede llegar a salir alrededor de $57.000. Mientras que una comida con entrada, plato principal y postre por alrededor de $50.000 por persona.

A qué restaurantes ir

Gilson Bar e Restaurante (Iriri)

Un clásico familiar con más de treinta años de historia, especializado en mariscos con identidad de pueblo pescador. La moqueca de camarones cuesta R$ 193, la de filete de pescado con salsa de camarones R$ 198, y sube hasta R$ 394 en la versión con langosta y camarones VG. Para arrancar, el recomendado es la cazuelita de cangrejo (R$ 49) o de camarones (R$ 55), gratinadas con bechamel de la casa.

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Dal Mare Restaurante (Vitória)

Cocina capixaba con impronta contemporánea. Las moquecas clásicas van de R$ 180 (sururu) a R$ 450 (langosta), pasando por la de badejo (R$ 380). También tiene versiones más elaboradas como el bobó de camarones VG (R$ 410) o el arroz con frutos de mar (R$ 330). Las entradas -ceviche de pescado blanco, sururu a la vinagreta, carpaccio de carne vacuna- rondan los R$ 70 a R$ 130.

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Restaurante Gaeta (Guarapari)

Uno de los templos históricos de la moqueca capixaba: 60 años de tradición familiar y hasta 45 kilos de arroz preparados por día en temporada alta. Es cuna de una de las variantes más populares del plato, la moqueca de banana.

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Ilha do Caranguejo (Vila Velha)

Especializado en cangrejo, la propuesta es ideal para quienes buscan otra cosa además de la moqueca. El cangrejo entero cuesta R$ 54, la caranguejada capixaba (4 unidades con salsa de moqueca) R$ 35, y las cazuelitas de camarones o cangrejo rondan los R$ 39-45 (o hasta R$ 45 gratinadas).

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Restaurante El Gitano (Vitória)

Con vista a la Bahía de las Tortugas, especializado en frutos de mar en formato de entradas para compartir: la vinagreta de pulpo asado con focaccia sale R$ 99, el steak tartar con papas fritas y alioli trufado R$ 79, y los buñuelos de bacalao luso-capixaba con palmito y aceituna, R$ 59 las 6 unidades.

En los principales, los ñoquis con camarones y pesto de pistacho es una de las estrellas de la carta.

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Restaurante Hotel Espadarte (Iriri)

Combina playa, piscina y gastronomía en un mismo espacio frente a la Playa de Areia Preta. Ideal para un almuerzo largo después de la playa.

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Restaurante Solar do Praia (Iriri)

Con menú firmado por la chef Júlia Faria, apuesta por sabores más elaborados en un entorno de pousada frente al mar.

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Casa Marracini (Guarapari)

Referencia de la cocina regional con foco en producto local, en el corazón de Anchieta. Toda su carta está diseñada por su chef, Soraia Marracini, que le aporta su toque de autor a clásicos de la gastronomía capixaba.

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Maresia's Espaço e Restaurante (Manguinhos, Serra)

La experiencia más particular del recorrido: con el chef David se puede aprender a cocinar la propia moqueca capixaba paso a paso, con explicación del plato, bebida de bienvenida y degustación de aperitivos típicos incluida.

Además, por fuera de esa experiencia, la carta aporta una gran variedad para disfrutar con salida directa al mar.

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Más allá de la moqueca: qué más pedir

La moqueca es el plato insignia, pero la carta capixaba tiene mucho más para explorar. La cazuelita de cangrejo o de camarones, la entrada clásica de marisco desmenuzado y gratinado, cuesta entre R$ 39 y R$ 75 según el local. El buñuelo de bacalao, que suele venir por seis unidades, se consigue entre R$ 52 y R$ 80. El arroz de pulpo, salteado en salsa de moqueca, ronda los R$ 129 a R$ 290 dependiendo del tamaño de la porción, y el bobó de camarones —una crema de mandioca, la raíz local, con leche de coco, camarones y urucú— va de R$ 190 a R$ 410. Para quienes prefieren algo más ligero, el sururu a la vinagreta, el molusco típico del manglar servido frío, arranca desde R$ 70.

Tips para el viajero argentino

Vale tener presente que todas las moquecas están pensadas para dos comensales, así que conviene pedirla como plato principal compartido y no como una porción individual más. Al momento de pagar, todos los restaurantes y hasta incluso opciones más “callejeras” cuentan con la opción de pagar mediante pix por las apps bancarias. Sobre el real, su cotización fluctúa con frecuencia, por lo que conviene chequear la actualización antes de armar el presupuesto de comidas.

En temporada alta, sobre todo en Guarapari -donde la población se multiplica por seis durante el verano-, es recomendable reservar con anticipación en los restaurantes más demandados, como Dal Mare, Gaeta o Gilson. Y para quienes buscan algo más que sentarse a comer, la experiencia con el chef David en Maresia's, que incluye cocinar la propia moqueca, es una de las mejores opciones del recorrido.